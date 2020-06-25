Политика
НТВБюллетени в урне, где проголосовал Лобков, признали недействительными
Зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил, что бюллетень Лобкова на участке аннулировали, будет учтен только его электронный голос. Он также добавил, что за умышленную попытку проголосовать дважды предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей.
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с чего всё началось
У журналиста и ведущего "Дождя" Павла Лобкова, который пытался проголосовать дважды, будет учтен только электронный голос, его бюллетень на избирательном участке признан недействительным, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.РИА Новости09:15
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