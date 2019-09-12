БКИ посчитают ПДН Поправки в закон "О кредитных историях" рассмотрят в первом чтении в сентябре, сообщил "Известиям" Анатолий Аксаков.

с чего всё началось

Пока нерешенным остается вопрос цены за рассчитанный показатель, добавил он. В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.

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