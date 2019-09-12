Экономика

ИзвестияИзвестияБюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

Пока нерешенным остается вопрос цены за рассчитанный показатель, добавил он. В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
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Анатолий Аксаков
Пока комитет рассматривает вопрос получения квалифицированными БКИ официальных доходов из ПФР и ФНС.
— Анатолий Аксаков, российский политикРБК вчера в 21:45
с чего всё началось

Аналитический склад: бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

БКИ посчитают ПДН Поправки в закон "О кредитных историях" рассмотрят в первом чтении в сентябре, сообщил "Известиям" Анатолий Аксаков.
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Банки сообщили ЦБ о нежелании платить за расчет долговой нагрузки россиян

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Главные новости к утру 12 сентября

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ЦБ обсуждает возможность замены справки о доходах заемщика данными его кредитной истории

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URA.Ruвчера в 18:36

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Комсомольская правда00:17

Данные о доходах россиян пенсионный фонд и налоговая могут передать бюро кредитных историй

Фонтанка.Ру01:23
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