БКИ посчитают ПДН Поправки в закон "О кредитных историях" рассмотрят в первом чтении в сентябре, сообщил "Известиям" Анатолий Аксаков.

с чего всё началось

Пока комитет рассматривает вопрос получения квалифицированными БКИ официальных доходов из ПФР и ФНС.

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