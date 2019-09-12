Финансы

ИзвестияИзвестияБюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

Финансовые организации уже давно хотят получать информацию из БКИ без согласия заемщика. Однако это чревато «маркетинговым терроризмом» со стороны кредитных организаций, указали эксперты.
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Анатолий Аксаков
Пока комитет рассматривает вопрос получения квалифицированными БКИ официальных доходов из ПФР и ФНС.
— Анатолий Аксаков, российский политикРБК вчера в 21:45
с чего всё началось

Аналитический склад: бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

БКИ посчитают ПДН Поправки в закон "О кредитных историях" рассмотрят в первом чтении в сентябре, сообщил "Известиям" Анатолий Аксаков.
Известиявчера в 17:02

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Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

Известиявчера в 18:34

Банки сообщили ЦБ о нежелании платить за расчет долговой нагрузки россиян

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Lenta.ru02:05

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URA.Ruвчера в 18:36

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Комсомольская правда00:17
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