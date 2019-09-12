Финансы
ИзвестияБюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
Финансовые организации уже давно хотят получать информацию из БКИ без согласия заемщика. Однако это чревато «маркетинговым терроризмом» со стороны кредитных организаций, указали эксперты.
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Пока комитет рассматривает вопрос получения квалифицированными БКИ официальных доходов из ПФР и ФНС.
— Анатолий Аксаков, российский политикРБК вчера в 21:45
с чего всё началось
Предполагается, что на основе действующих БКИ создадут три-четыре квалифицированных, которые и будут собирать информацию со всех 12 и рассчитывать показатель долговой нагрузки россиян.Известиявчера в 17:02
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ЦБ обсуждает возможность замены справки о доходах заемщика данными его кредитной истории
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