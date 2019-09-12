Финансы
ИзвестияБюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
Финансовые организации уже давно хотят получать информацию из БКИ без согласия заемщика. Однако это чревато «маркетинговым терроризмом» со стороны кредитных организаций, указали эксперты.
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Пока комитет рассматривает вопрос получения квалифицированными БКИ официальных доходов из Пенсионного фонда РФ и Федеральной налоговой службы.
— Анатолий Аксаков, российский политикБи-порт 06:01
с чего всё началось
В пресс-службе ПФР отметили, что по закону персональные данные не могут передаваться без согласия гражданина. В пресс-службе ФНС оперативно не ответили на запрос «Известий» о возможном предоставлении данных БКИ.Известиявчера в 17:02
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