В пресс-службе ПФР отметили, что по закону персональные данные не могут передаваться без согласия гражданина. В пресс-службе ФНС оперативно не ответили на запрос «Известий» о возможном предоставлении данных БКИ.

с чего всё началось

Пока комитет рассматривает вопрос получения квалифицированными БКИ официальных доходов из Пенсионного фонда РФ и Федеральной налоговой службы.

Финансовые организации уже давно хотят получать информацию из БКИ без согласия заемщика. Однако это чревато «маркетинговым терроризмом» со стороны кредитных организаций, указали эксперты.

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