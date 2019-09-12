Финансы

ИзвестияИзвестияБюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

Финансовые организации уже давно хотят получать информацию из БКИ без согласия заемщика. Однако это чревато «маркетинговым терроризмом» со стороны кредитных организаций, указали эксперты.
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Анатолий Аксаков
Пока комитет рассматривает вопрос получения квалифицированными БКИ официальных доходов из Пенсионного фонда РФ и Федеральной налоговой службы.
— Анатолий Аксаков, российский политикБи-порт 06:01
с чего всё началось

Аналитический склад: бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

В пресс-службе ПФР отметили, что по закону персональные данные не могут передаваться без согласия гражданина. В пресс-службе ФНС оперативно не ответили на запрос «Известий» о возможном предоставлении данных БКИ.
Известиявчера в 17:02

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Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

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Банки сообщили ЦБ о нежелании платить за расчет долговой нагрузки россиян

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Бюро кредитных историй не получат данные о доходах россиян, заявили в ГД

РИА Новости03:56

Эксперт прокомментировал возможную передачу данных о доходах россиян в бюро кредитных историй

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Персональные данные каждого заемщика хотят сделать общедоступными

Московский Комсомолец11:52

Условия передачи бюро кредитных историй данных о долговой нагрузке пока обсуждаются

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