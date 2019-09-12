Предполагается, что на основе действующих БКИ создадут три-четыре квалифицированных, которые и будут собирать информацию со всех 12 и рассчитывать показатель долговой нагрузки россиян.

с чего всё началось

Пока комитет рассматривает вопрос получения квалифицированными БКИ официальных доходов из Пенсионного фонда РФ и Федеральной налоговой службы.

Финансовые организации уже давно хотят получать информацию из БКИ без согласия заемщика. Однако это чревато «маркетинговым терроризмом» со стороны кредитных организаций, указали эксперты.

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