Предполагается, что на основе действующих БКИ создадут три-четыре квалифицированных, которые и будут собирать информацию со всех 12 и рассчитывать показатель долговой нагрузки россиян.

с чего всё началось

Пока комитет рассматривает вопрос получения квалифицированными БКИ официальных доходов из Пенсионного фонда РФ и Федеральной налоговой службы.

Финансовые организации уже давно хотят получать информацию из БКИ без согласия заемщика. Однако это чревато «маркетинговым терроризмом» со стороны кредитных организаций, указали эксперты.

Политика Новые апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября «С 1 октября 2019 года начнут работу девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, в том числе кассационный и апелляционный военные суды», — говорится на сайте Верховного суда.

Кино В бегах без Импалы: вышел первый кадр 15 сезона «Сверхъестественного» Дженсен Эклс и Джаред Падалеки представили первый кадр заключительного сезона и рассказали изданию Entertainment Weekly, через какие препятствия в этот раз придется пройти братьям Винчестерам.

Шоу-бизнес Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.

Экономика Глава ВТБ предложил освободить от налогов малоимущих россиян Глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц.

Наука Под современной Европой обнаружен древний континент Ученые уверены, что почти четверть миллиарда лет назад отделившись от Гондвана континент Большая Адриа сейчас находится под Европой и отдельными своими частями «всплывает» на поверхности нескольких европейских стран.

Экономика Костин: «Ленфильм» не сможет самостоятельно погасить кредит ВТБ Глава совета директоров "Ленфильма" Федор Бондарчук обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой оказать поддержку в погашении кредита ВТБ по совету главы госбанка Андрея Костина, кинокомпания не сможет справиться с этим без господдержки.

Общество Появилось видео свадебного платья Ксении Собчак Телеведущая Ксения Собчак выйдет замуж за театрального режиссера Константина Богомолова в платье израильского бренда Galia, утверждает Telegram-канал Mash.

Шоу-бизнес Алла Пугачева опубликовала ночное селфи Вчера, 11 сентября, Алла Пугачева обрадовала поклонников новой публикацией в своем аккаунте Instagram.

Общество Италия заплатит 25 тысяч евро за переезд в забытые города Всем, кто пожелает переселиться туда жить, будет выплачена денежная компенсация 25 тысяч евро.

Общество Netflix случайно объявила дату выхода сериала «Ведьмак» Американская компания Netflix случайно опубликовала в Сети точную дату своего нового сериала «Ведьмак», который расскажет историю по мотивам известных книг.

Здоровье В Турции россиянке принудительно сделали кесарево сечение Жительница Челябинска, отправившаяся с семьей на отдых в Турцию, оказалась в итоге в больнице, где врачи принудительно сделали ей кесарево сечение.

Происшествия Во Франции саудовскую принцессу осудили за насилие над сантехником Сестру саудовского наследного принца Мохаммеда бен Салмана Хассу бин Салман приговорили к десяти месяцам тюрьмы условно за применение ее персоналом насилия в отношении сантехника, сообщает газета Figaro.

Политика Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Политика Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.

Единоборства Владимир Путин встретился с Хабибом Нурмагомедовым Президент России Владимир Путин встретился с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и его отцом Абдулманапом Нурмагомедовым, передает ТАСС.

Хоккей Иван Ургант пошутил над дисквалификацией Евгения Кузнецова Российский актёр театра и кино, шоумен, теле- и радиоведущий Иван Ургант прокомментировал дисквалификацию форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за употребление кокаина, которую наложила ИИХФ.

Гаджеты Инсайдер раскрыл объём памяти и ёмкость батарей новых iPhone Старшие модели, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, оснащены 6 Гб RAM каждый, а также батареями ёмкостью 3190 и 3500 мАч соответственно.

Экономика Кудрин рассказал о перспективах роста ВВП Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин рассказал о том, как может измениться ВВП в ближайшее время.

Футбол Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив» Бывший защитник «Локомотива» Тарас Михалик оказывал финансовую помощь украинской армии, будучи игроком московского клуба.