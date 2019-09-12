Финансы

ИзвестияИзвестияБюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

Финансовые организации уже давно хотят получать информацию из БКИ без согласия заемщика. Однако это чревато «маркетинговым терроризмом» со стороны кредитных организаций, указали эксперты.
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Анатолий Аксаков
Пока комитет рассматривает вопрос получения квалифицированными БКИ официальных доходов из Пенсионного фонда РФ и Федеральной налоговой службы.
— Анатолий Аксаков, российский политикБи-порт 06:01
с чего всё началось

Аналитический склад: бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

Пока нерешенным остается вопрос цены за рассчитанный показатель, добавил он. Банки хотят получать сведения бесплатно либо по минимальной цене, а также без разрешения гражданина.
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