Пока нерешенным остается вопрос цены за рассчитанный показатель, добавил он. Банки хотят получать сведения бесплатно либо по минимальной цене, а также без разрешения гражданина.

с чего всё началось

Пока комитет рассматривает вопрос получения квалифицированными БКИ официальных доходов из Пенсионного фонда РФ и Федеральной налоговой службы.

Финансовые организации уже давно хотят получать информацию из БКИ без согласия заемщика. Однако это чревато «маркетинговым терроризмом» со стороны кредитных организаций, указали эксперты.

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