Финансы

ИзвестияИзвестияБюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

Финансовые организации уже давно хотят получать информацию из БКИ без согласия заемщика. Однако это чревато «маркетинговым терроризмом» со стороны кредитных организаций, указали эксперты.
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Анатолий Аксаков
Пока комитет рассматривает вопрос получения квалифицированными БКИ официальных доходов из Пенсионного фонда РФ и Федеральной налоговой службы.
— Анатолий Аксаков, российский политикБи-порт 06:01
с чего всё началось

Аналитический склад: бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

Предполагается, что на основе действующих БКИ создадут три-четыре квалифицированных, которые и будут собирать информацию со всех 12 и рассчитывать показатель долговой нагрузки россиян.
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