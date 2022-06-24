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Бюро национальной статистики: около половины жителей Британии покупают меньше продуктов

Около половины жителей Британии покупают меньше продуктов на фоне значительного подорожания продовольственных товаров, сообщает Бюро национальной статистики Великобритании.
Вестник Кавказа
Инфляция в Великобритании в последние месяцы бьет рекорды.
РИА Новости
Документ составлен на основе опроса 4997 домохозяйств, который проходил с 8 по 19 июня.
РИА Новости
Регулятор отметил, что с момента последней публикации доклада в феврале инфляционное давление резко усилилось из-за ситуации на Украине.
РИА Новости

Подробнее о событии

Около половины британцев стали покупать меньше продуктов из-за инфляции
ИА Красная Весна08:08
Бюро национальной статистики: около половины жителей Британии покупают меньше продуктов
РИА Новости07:08
Британцы экономят на продуктах из-за высокой инфляции
Вестник Кавказа07:14
Почти половина жителей Британии стали покупать меньше продуктов из-за инфляции
ТУТ НЬЮС08:03

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