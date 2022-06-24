РИА НовостиБюро национальной статистики: около половины жителей Британии покупают меньше продуктовОколо половины жителей Британии покупают меньше продуктов на фоне значительного подорожания продовольственных товаров, сообщает Бюро национальной статистики Великобритании.Вестник КавказаИнфляция в Великобритании в последние месяцы бьет рекорды.РИА НовостиДокумент составлен на основе опроса 4997 домохозяйств, который проходил с 8 по 19 июня.РИА НовостиРегулятор отметил, что с момента последней публикации доклада в феврале инфляционное давление резко усилилось из-за ситуации на Украине.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПодробнее о событииОколо половины британцев стали покупать меньше продуктов из-за инфляцииИА Красная Весна08:08Бюро национальной статистики: около половины жителей Британии покупают меньше продуктовРИА Новости07:08Британцы экономят на продуктах из-за высокой инфляцииВестник Кавказа07:14Почти половина жителей Британии стали покупать меньше продуктов из-за инфляцииТУТ НЬЮС08:03Показать ещёОценить13Поделиться