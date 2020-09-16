Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuБюро расследований Украины назвало пять причин потери Крыма

Украина потеряла Крым из-за преступного сокращения ВСУ, нарушения состояния мобилизационной готовности страны, уничтожения систем ПВО и нивелирования стратегических оборонных документов. Об этом сообщило Государственное бюро расследований Украины.
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Трамп назвал сроки начала вакцинации от COVID-19 в США

Американский президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме заявил, что широкое распределение вакцины против коронавируса COVID-19 среди населения США начнется в октябре.
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Сына Никаса Сафронова не выпускают из турецкого отеля

Турецкий отель заставляет пианиста возместить материальный ущерб за сломанный бассейн, куда 250-килограммовый Затравкин прыгнул с разбега на прошлой неделе.
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Уильям и Кейт поздравили принца Гарри с днем рождения

По случаю дня рождения родственника принц Уильям и Кейт Миддлтон разместили на своем официальном сайте фотографию, сделанную во время одного из спортивных мероприятий, на котором они присутствовали вместе.
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Общество

Мэра Харькова Геннадия Кернеса госпитализировали на самолете в Германию

По ее данным, самолет Bombardier Challenger 604 с бортовым номером D-AFAD, на котором Кернеса отправили в Германию, прилетел из Нюрнберга в Харьков вечером 16 сентября.
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Sony показала геймплей Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

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Националист Максим Марцинкевич покончил с собой в СИЗО

Лидер националистического движения "Реструкт" Максим Марцинкевич по прозвищу "Тесак" покончил жизнь самоубийством в одном из СИЗО Челябинска.
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Общество

Кадыров осудил помывших обувь в храмовом источнике молодых людей

Глава Чечни Рамзан Кадыров подверг критике молодых людей, которые помыли обувь в источнике при православном храме в Калининграде.
Газета.Ru 03:28
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Армия и оружие

Попытка реванша? Опубликованы кадры атаки американских вертолётов Apache на российских военных

Попытка нарушения договорённостей между российскими и американскими военными может стать очень большой ошибкой для США, поскольку Россия может закрыть воздушное пространство над северной и восточной частями Сирии и атаковать любые цели без предупреждения, поскольку российские войска находятся на территории Сирии на совершенно законных основаниях.
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Тарзан удалил видео с признанием в измене Королёвой

Бодибилдер и шоумен Сергей Глушко, известный как Тарзан, удалил из соцсетей свое признание в измене супруге — певице Наташе Королёвой.
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Волка в перезапуске «Ну, погоди» озвучит Гарик Харламов

Финишный облик Волка выбирали из примерно 50 вариантов. В итоге финальный облик утвердили.
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Неизвестные избили в Кузбассе водителя скорой помощи

В Новокузнецке неизвестные избили водителя скорой помощи, пока бригада медиков находилась у пациента.
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Apple впервые с 2012 года не представила в сентябре новые iPhone

В текущем году впервые с 2012 года презентация компании прошла без показа нового смартфона iPhone.
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Хоккей

«Даллас» сыграет в финале Кубка Стэнли благодаря голу Гурьянова

Гол в овертайме пятого матча полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги российского форварда "Далласа" Дениса Гурьянова помог команде из одноименного города выйти в финал Кубка Стэнли.
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Медведева снялась с первого этапа Кубка России в Сызрани

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева не выступит на первом этапе Кубка России, сообщает «Спорт-Экспресс», Фигуристка была заявлена на этап, который пройдет в Сызрани с 18 по 22 сентября.
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Экономика

Минфин решил сократить траты на зарплаты чиновников и вооружение

Правительство намерено сбалансировать государственный бюджет, снизив расходы на программы вооружений и зарплаты чиновников, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
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Здоровье

В Бурятии коронавирус пробил отметку в 6000 случаев

В Бурятии резкий всплеск больных – за сутки выявили столько заражённых, сколько не было уже давно По информации управления Роспотребнадзора, на утро 16 сентября в Бурятии побита отметка в 6000 случаев коронавируса.
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«Трезвая Россия» предложила ограничить продажу алкоголя на Новый год

Москва, 16 сентября 2020, 08:51 — REGNUM Член Общественной палаты РФ и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
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На Украине опубликована новая порция разговоров Порошенко и Байдена

На Украине опубликована очередная порция аудиозаписей разговоров теперь уже экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Российская газета 07:54
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

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Политика

МИД РФ сообщил об отмене визита Лаврова в Германию

Как сообщает ToDay News Ufa, согласно информации пресс-службы МИД Российской Федерации, визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Германию, который должен был состояться пятнадцатого сентября, теперь отменяется.
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Происшествия

Четверо погибли при пожаре в наркологической клинике в Красноярске

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Еще одно судно для достройки «Северного потока-2» идет в Германию

Порт Мукран служит логистической базой для достройки газопровода: ранее в порт Германии прибыло флагманское судно – трубоукладчик "Академик Черский".
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У 75-летнего Евгения Петросяна родился сын

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«Роскосмос» рассмотрит спутник Юпитера как место для обитаемой базы

«Роскосмос» считает естественный спутник планеты Юпитер Каллисто перспективным местом для обитаемой базы.
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Космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета в космос

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Стало известно об ухудшении здоровья Бориса Моисеева

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Эксперт объяснила, как выбрать съедобные пельмени

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