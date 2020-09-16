Армия и оружие
Газета.RuБюро расследований Украины назвало пять причин потери Крыма
Украина потеряла Крым из-за преступного сокращения ВСУ, нарушения состояния мобилизационной готовности страны, уничтожения систем ПВО и нивелирования стратегических оборонных документов. Об этом сообщило Государственное бюро расследований Украины.
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Футбол
Хавертц оценил свой дебют в АПЛ
Матч ТВ вчера в 23:18
Политика
Трамп назвал сроки начала вакцинации от COVID-19 в США
Американский президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме заявил, что широкое распределение вакцины против коронавируса COVID-19 среди населения США начнется в октябре.
РБК 19:38
Общество
Сына Никаса Сафронова не выпускают из турецкого отеля
Турецкий отель заставляет пианиста возместить материальный ущерб за сломанный бассейн, куда 250-килограммовый Затравкин прыгнул с разбега на прошлой неделе.
Известия 17:32
Шоу-бизнес
Уильям и Кейт поздравили принца Гарри с днем рождения
По случаю дня рождения родственника принц Уильям и Кейт Миддлтон разместили на своем официальном сайте фотографию, сделанную во время одного из спортивных мероприятий, на котором они присутствовали вместе.
Подмосковье Сегодня вчера в 09:17
Общество
Мэра Харькова Геннадия Кернеса госпитализировали на самолете в Германию
По ее данным, самолет Bombardier Challenger 604 с бортовым номером D-AFAD, на котором Кернеса отправили в Германию, прилетел из Нюрнберга в Харьков вечером 16 сентября.
РБК 20:13
Происшествия
Националист Максим Марцинкевич покончил с собой в СИЗО
Лидер националистического движения "Реструкт" Максим Марцинкевич по прозвищу "Тесак" покончил жизнь самоубийством в одном из СИЗО Челябинска.
РИА Новости 09:08
Общество
Кадыров осудил помывших обувь в храмовом источнике молодых людей
Глава Чечни Рамзан Кадыров подверг критике молодых людей, которые помыли обувь в источнике при православном храме в Калининграде.
Газета.Ru 03:28
Армия и оружие
Попытка реванша? Опубликованы кадры атаки американских вертолётов Apache на российских военных
Попытка нарушения договорённостей между российскими и американскими военными может стать очень большой ошибкой для США, поскольку Россия может закрыть воздушное пространство над северной и восточной частями Сирии и атаковать любые цели без предупреждения, поскольку российские войска находятся на территории Сирии на совершенно законных основаниях.
Avia.pro 20:01
Шоу-бизнес
Тарзан удалил видео с признанием в измене Королёвой
Бодибилдер и шоумен Сергей Глушко, известный как Тарзан, удалил из соцсетей свое признание в измене супруге — певице Наташе Королёвой.
Известия 18:15
Кино
Волка в перезапуске «Ну, погоди» озвучит Гарик Харламов
Финишный облик Волка выбирали из примерно 50 вариантов. В итоге финальный облик утвердили.
Evo-rus.com 15:13
Происшествия
Неизвестные избили в Кузбассе водителя скорой помощи
В Новокузнецке неизвестные избили водителя скорой помощи, пока бригада медиков находилась у пациента.
Российская газета 21:39
Гаджеты
Apple впервые с 2012 года не представила в сентябре новые iPhone
В текущем году впервые с 2012 года презентация компании прошла без показа нового смартфона iPhone.
ИнфоСМИ 11:37
Хоккей
«Даллас» сыграет в финале Кубка Стэнли благодаря голу Гурьянова
Гол в овертайме пятого матча полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги российского форварда "Далласа" Дениса Гурьянова помог команде из одноименного города выйти в финал Кубка Стэнли.
NewInform вчера в 04:53
Фигурное катание
Медведева снялась с первого этапа Кубка России в Сызрани
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева не выступит на первом этапе Кубка России, сообщает «Спорт-Экспресс», Фигуристка была заявлена на этап, который пройдет в Сызрани с 18 по 22 сентября.
Sports.ru 15:39
Экономика
Минфин решил сократить траты на зарплаты чиновников и вооружение
Правительство намерено сбалансировать государственный бюджет, снизив расходы на программы вооружений и зарплаты чиновников, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 15:38
Здоровье
В Бурятии коронавирус пробил отметку в 6000 случаев
В Бурятии резкий всплеск больных – за сутки выявили столько заражённых, сколько не было уже давно По информации управления Роспотребнадзора, на утро 16 сентября в Бурятии побита отметка в 6000 случаев коронавируса.
Байкал-Daily вчера в 21:01
Общество
«Трезвая Россия» предложила ограничить продажу алкоголя на Новый год
Москва, 16 сентября 2020, 08:51 — REGNUM Член Общественной палаты РФ и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
REGNUM 01:51
Политика
На Украине опубликована новая порция разговоров Порошенко и Байдена
На Украине опубликована очередная порция аудиозаписей разговоров теперь уже экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Российская газета 07:54
Политика
МИД РФ сообщил об отмене визита Лаврова в Германию
Как сообщает ToDay News Ufa, согласно информации пресс-службы МИД Российской Федерации, визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Германию, который должен был состояться пятнадцатого сентября, теперь отменяется.
ToDay News Ufa 09:45
Общество
Еще одно судно для достройки «Северного потока-2» идет в Германию
Порт Мукран служит логистической базой для достройки газопровода: ранее в порт Германии прибыло флагманское судно – трубоукладчик "Академик Черский".
Вести.Ru 02:45
Шоу-бизнес
У 75-летнего Евгения Петросяна родился сын
75-летний Евгений Петросян на старость лет решил похвастаться своим новым наследником от 5-ой супруги, 31-летней Татьяны Брухуновой.
Popcake 10:16
Космос
«Роскосмос» рассмотрит спутник Юпитера как место для обитаемой базы
«Роскосмос» считает естественный спутник планеты Юпитер Каллисто перспективным местом для обитаемой базы.
Известия 21:19
Наука
Листья деревьев помогли измерить загрязнение воздуха
Авторы нового исследования, опубликованного в журнале GeoHealth, проанализировали множество научных статей и выяснили, что листья деревьев способны улавливать магнитные частицы, которые могут попадать в воздух из выхлопных газов.
Популярная механика 11:33
Общество
Эксперт объяснила, как выбрать съедобные пельмени
Как выбирать пельмени, чтобы не купить продукт с начинкой из рогов и копыт вместо мяса, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских аук, врач-диетолог Елена Соломатина.
РИА Новости 21:06