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Бывшая девушка Азмуна: «Пока его собака летает на частном самолете, дочь две недели ждет денег на лечение»

Выступающий за «Зенит» Сердар Азмун игнорирует судебный процесс по делу о признании отцовства.
Евро-футбол.ру
Алия и Азмун познакомились в 2018 году, когда иранский нападающий играл за "Рубин".
МК-Спорт
«Например, в декабре я попросила 50 тысяч рублей на лечебные процедуры, которые невролог назначил дочери. Деньги мне удалось получить лишь спустя две недели под условия полной отчётности и отправки обратно сдачи», – вспоминает экс-подруга спортсмена.
Петербургский дневник
Иранец провел за "Зенит" 21 матч в 2021 году и забил десять мячей.
Газета.Ru

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«Помощь приходится выпрашивать»: бывшая девушка форварда «Зенита» Азмуна обвинила его в жадности
Петербургский дневник09:15
Бывшая девушка Азмуна: «Пока его собака летает на частном самолете, дочь две недели ждет денег на лечение»
Спорт-Экспресс07:00
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Экс-девушка Азмуна: его собака летает на частном самолете, а дочь две недели ждет денег на лечение
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Бывшая девушка Азмуна: «Его собака летает на частном самолете, а дочь ждет денег на лечение»
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Девушка, добивающаяся признания Азмуна отцом её дочери»: «Он просил сдачу с 50 тысяч рублей, если сумма лечения ребёнка будет меньше»
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