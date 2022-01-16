«Например, в декабре я попросила 50 тысяч рублей на лечебные процедуры, которые невролог назначил дочери. Деньги мне удалось получить лишь спустя две недели под условия полной отчётности и отправки обратно сдачи», – вспоминает экс-подруга спортсмена.