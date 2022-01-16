«Например, в декабре я попросила 50 тысяч рублей на лечебные процедуры, которые невролог назначил дочери. Деньги мне удалось получить лишь спустя две недели под условия полной отчётности и отправки обратно сдачи», – вспоминает экс-подруга спортсмена.
Первое поколение Audi R8, выпускавшееся с 2006 по 2015 годы, было доступно с МКПП, однако после дебюта модели новой генерации купе и родстер начали предлагать исключительно с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссии S-tronic с двойным сцеплением.
Назначенный председатель немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц в комментарии агентству DPA назвал возможное ограничение доступа России к международной межбанковской системе SWIFT "атомной бомбой" для мирового рынка.
Доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал, сколько людей по его мнению заболеют штаммом коронавируса "Омикрон", а также объяснил, почему призывает не отправлять заболевших этим вариантом COVID-19 в больницу.