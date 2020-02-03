Политика

RT на русскомRT на русскомБывшая глава Керчи попросила прекратить травлю её детей

Бывший председатель Керченского городского совета Мая Хужина, которая ушла в отставку после скандала с «поздравлением» блокадников, попросила прекратить травлю её детей. Об этом, как передаёт РИА Новости, она сказала журналистам.
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с чего всё началось

Председатель горсовета Керчи уволена после скандала с поздравлением блокадников

Городской совет Керчи отправил в отставку главу горсовета Маю Хужину и её заместителя Ларису Щербулу. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании горсовета, передает корреспондент Крыминформа.
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