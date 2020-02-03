Городской совет Керчи отправил в отставку главу горсовета Маю Хужину и её заместителя Ларису Щербулу. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании горсовета, передает корреспондент Крыминформа.

с чего всё началось

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