Европейские государства становятся все более слабыми игроками на международной арене, уступая место азиатским странам, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью изданию Asia Times
По словам Кнайсль, современная мировая ситуация является очень опасной для европейского континента, поскольку страны ЕС продолжают игнорировать «географическую и товарную реальности, а также основы дипломатии».
Президента Ирландии Майкла Хиггинса призвали выступить с заявлением и разъяснить позицию по украинскому вопросу, после того как его жена Сабина написала противоречивое письмо о конфликте между Киевом и Москвой в газету The Irish Times.
Средства, выделенные в качестве помощи Украине, на самом деле возвращаются обратно в США, не достигнув получателя, заявил бывший советник министра обороны полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.