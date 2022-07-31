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Бывшая глава МИД Австрии Кнайсль заявила об утрате Европой своего значения

Европейские государства становятся все более слабыми игроками на международной арене, уступая место азиатским странам, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью изданию Asia Times
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РИА Новости
По словам Кнайсль, современная мировая ситуация является очень опасной для европейского континента, поскольку страны ЕС продолжают игнорировать «географическую и товарную реальности, а также основы дипломатии».
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«Сейчас я работаю над книгой с предварительным названием «Реквием по Европе», потому что той части света, в которой я выросла и которой я была предана, больше не существует», — подчеркнула Кнайсль.
Говорит Москва
Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России.
РИА Новости

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