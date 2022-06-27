Соединенные Штаты должны прекратить поставки вооружения на Украину, а правительству Владимира Зеленского придется согласиться на переговоры с российской стороной, включая нейтралитет и территориальные уступки.
«27 июня держатели суверенного долга России не получили купонные выплаты по двум еврооблигациям на сумму $100 млн к моменту истечения 30-дневного льготного периода, что, согласно нашему определению, представляет собой дефолт»,— говорится в сообщении Moody's (.pdf).
РИА Новости начинает публикацию серии материалов об истории украинского национализма, куда войдут и впервые обнародуемые материалы, например, о деятельности бежавших с Украины националистов в 1930-х годах в оккупированной японцами Маньчжурии.