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Бывшая кандидат в президенты США Габбард призвала Украину сесть за стол переговоров с РФ

Бывшая кандидат в президенты США Тулси Габбард призвала Украину сесть за стол переговоров с Россией.
Lenta.ru
Соединенные Штаты должны прекратить поставки вооружения на Украину, а правительству Владимира Зеленского придется согласиться на переговоры с российской стороной, включая нейтралитет и территориальные уступки.
РЕН ТВ
Любой вариант урегулирования военного конфликта на Украине будет связан с территориальными уступками и нейтральным статусом страны.
РБК
Как известно, сегодня украинский лидер заявил, что «сейчас не время для переговоров» и Киев будет вести переговоры с Россией, когда «вновь окажется в позиции сильного».
Евразия Daily

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Экс-кандидат в президенты США Габбард призвала Киев к переговорам с Россией
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