Футбол
Бомбардир.руБывшая работница «Макдональдс» приняла приглашение Роналду на ужин
Бывшая работница «Макдональдс» Паула Лека заявила, что с радостью примет приглашение Криштиану Роналду на ужин. Форвард «Ювентуса» в недавнем интервью The Sun рассказал, как будучи ребенком, пробирался с друзьями в «Макдональдс», чтобы получить бесплатный бургер.
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Сотрудница «Макдональдса», кормившая Роналду бургерами в детстве, откликнулась на его призыв
Sport24.ruвчера в 23:41
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Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Шоу-бизнес
Экс-участница «Дома-2» Саша Артемова родила первенца
Как стало известно, бывшие участники телепроекта «Дом-2» Саша Артемова и Евгений Кузин стали родителями.
RuNews24.ru 05:30
Политика
Космонавту отказали в новой должности из-за жены-американки
В настоящее время на сайте Центра подготовки космонавтов должность Маленченко указан как первый заместитель начальника ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина".
Газета.Ru 03:30
Наука
Загрязнение воды признано одной из главных причин рака
Экологи обнаружили в водопроводной воде США 22 канцерогенных вещества, которые, по мнению ученых, могли стать причиной сотней тысяч случаев онкологических заболеваний, зафиксированных в период с 2010 по 2017 годы.
UfaTime.ru 09:52
Футбол
Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
По итогам первого игрового дня Лиги чемпионов Россия смогла немного увеличить отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.
Российская газета 18 сентября в 00:55
Армия и оружие
Колонна российской военной техники напугала украинцев
Украинцы тут же заговорили о готовящейся войне. Что это может быть — разбирался корреспондент АН. На видео попали несколько десятков танков.
Аргументы недели 09:31
Политика
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот
РИА Новости 09:26
Здоровье
Кровь американки стала синей из-за зубного обезболивающего
25-летняя американка приняла лекарство от зубной боли, после чего ее кровь стала темно-синего цвета.
Волгоградская правда вчера в 22:16
Происшествия
В Брянской области убили двух сотрудников спецсвязи
На железнодорожной станции "Брянск-Орловский" нашли тела двух сотрудников спецсвязи, которые занимались доставкой почты.
Интерфакс 04:14
Авто
Geely показал кроссовер Geely Icon с начинкой Volvo
Китайский концерн Geely опубликовал официальные фотографии серийной версии своего нового паркетника Geely Icon.
Новые автомобили 02:44
Политика
В Киеве назвали условие отмены блокады Донбасса
18 сентября Пристайко заявил, что в курсе планов президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Донбассе.
Известия 08:03
Общество
Екатеринбуржцам оставили две площадки под храм святой Екатерины
Екатеринбуржцам оставили две площадки под храм святой Екатерины На рабочей группе официально забраковали пустырь на Фурманова - Белинского.
Екатеринбург-ТВ 08:30
Единоборства
Гаджимагомедов вышел в финал ЧМ по боксу
Дагестанский боксер Муслим Гаджимагомедов победил в полуфинале чемпионата мира по боксу, проходящего в Екатеринбурге, в весовой категории до 91 кг.
Молодежь Дагестана 11:03
Шоу-бизнес
Предполагаемый внебрачный сын Валерия Золотухина прошел ДНК-тест
Вечерний курьер вчера в 04:03
Общество
В Росгидрометцентре предложили москвичам не ждать бабьего лета
16 сентября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РБК, что Москву ожидает третья волна бабьего лета.
РБК 10:46
Армия и оружие
Минобороны заявило о защищенности Калининграда от любых атак США
«Возможности системы ПВО в Калининградской области по обнаружению, сопровождению и, при необходимости, гарантированной нейтрализации любых воздушных целей в зоне ответственности хорошо известны всем натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам Российской Федерации на Балтике», — говорится в сообщении министерства.
РБК 06:03
Экономика
Банки начнут оценивать клиентов по кредитам их родственников
Российские банки могут начать оценивать заемщиков по кредитной истории их родственников.
Ведомости 05:40
Здоровье
Талоны «просто спросить» выдают в калининградской поликлинике
Опцию "просто спросить" ввели две недели назад в Калининградской поликлинике городской больницы № 3.
Соловей.Инфо вчера в 05:47
Политика
Офис президента Украины назвал дату встречи Зеленского с Трампом
«Встреча президента Украины и президента Соединенных Штатов Америки запланирована на 25 сентября», — заявили в офисе Зеленского.
РБК 09:47
Общество
Правила призыва в армию ужесточат
Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.
Газета.Ru 08:27
Технологии
Минкомсвязь разрешила Tele2 продолжить выдачу eSim
Замминистра связи Олег Иванов сообщил газете «Ведомости», что Минкомсвязь разрешила оператору Tele2 продолжить эксперимент по выдаче eSim.
Коммерсантъ вчера в 16:39
Происшествия
В Турции российских детей облили горящим маслом
Инцидент произошел во время финального ужина. Повар допустил ошибку во время шоу, и горящее масло полилось на людей.
Lenta.ru вчера в 19:36
Кино
Умер актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей»
Lenta.ru 09:42
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Наука
Впервые реконструирована анатомия древнего «алтайского человека»
Генетики впервые реконструировали анатомический портрет денисовца – одного из древних предков человека, останки которого были найдены в Денисовой пещере на Алтае.
Алтайская правда 04:32