Футбол

News.ruNews.ruПодкармливавшая Роналду бургерами женщина согласилась поужинать с ним

Бывшая работница McDonald’s, о которой в недавнем интервью рассказал нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, откликнулась на его предложение поужинать вместе.
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Женщина, которая кормила Роналду гамбургерами

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Женщина, кормившая Роналду гамбургерами в детстве, откликнулась на приглашение футболиста поужинать

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Автоматически обработано 7005 источников, обновлено в 08:11, Вашингтон
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