Футбол
News.ruПодкармливавшая Роналду бургерами женщина согласилась поужинать с ним
Бывшая работница McDonald’s, о которой в недавнем интервью рассказал нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, откликнулась на его предложение поужинать вместе.
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Сотрудница «Макдональдса», кормившая Роналду бургерами в детстве, откликнулась на его призыв
Sport24.ruвчера в 23:41
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Инцидент произошел во время финального ужина. Повар допустил ошибку во время шоу, и горящее масло полилось на людей.
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В Бурятии задержан шедший в Кремль якутский шаман
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Минобороны заявило о защищенности Калининграда от любых атак США
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Совет министров РК на техническом заседании сложил полномочия перед вновь избранным главой Крыма Сергеем Аксеновым.
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Интерфакс 04:57
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Новый дом человечества. Куда переберутся люди, когда погаснет Солнце
Ученые предлагают уже сейчас искать для человечества подходящее место за пределами Солнечной системы.
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ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
Известия 06:46
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Песков рассказал, как Путин проводит выходные
У президента России Владимира Путина не бывает полноценных выходных, заявил его пресс-секретарь Дмитрий песков.
Газета.Ru 07:30
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Суд отпустил Павла Устинова под подписку о невыезде
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В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
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Представлен смартфон Huawei Mate 30 Pro
Новый смартфон Huawei Mate 30 Pro пришел на смену Mate 20 Pro и занял в «иерархии» место на ступеньку выше P30 Pro.
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На Украине допустили возможность закупки газа в России
Украинский министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Киев допускает возможность импорта газа из России.
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Лазер для поимки гравитационных волн в космосе создали швейцарские ученые
Красная весна вчера в 15:56
Политика
В МИД Украины объяснили отказ от подписания «формулы Штайнмайера»
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REGNUM 07:22
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Регулярное отопление в Петербурге включат 24 сентября
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Газета.Ru 06:02
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Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
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Названа новая возможная причина болезни Анастасии Заворотнюк
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Космонавту отказали в новой должности из-за жены-американки
В настоящее время на сайте Центра подготовки космонавтов должность Маленченко указан как первый заместитель начальника ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина".
Газета.Ru 03:30
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru вчера в 10:03