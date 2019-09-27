Шоу-бизнес
Lenta.ruБывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
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с чего всё началось
В редакцию "Дни.ру" обратилась работница этого учреждения.Дни.ру04:25
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Политика
Лавров и Помпео провели переговоры
На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео, передает «РИА Новости».
Rambler News Service 12:05
Происшествия
В Рязани убили ветерана ВОВ и его супругу
Вести.Ru 11:47
Общество
Сергей Шнуров раскритиковал запрет курения на балконах
Российский рок-музыкант, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал закон о запрете курения и приготовления шашлыков на балконах, вступающий в силу с 1 октября.
Экономика сегодня 04:25
Политика
Песков ответил на идею Лукашенко о белорусских миротворцах в Донбассе
На днях Александр Лукашенко заявил о готовности Минска ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украино-российской границы.
RuNews24.ru вчера в 08:08
Политика
Акции китайских компаний рухнули из-за угрозы ухода с бирж
Акции большинства китайских компаний, которые торгуются на фондовых биржах в США, показали резкое падение после сообщений о том, что Белый дом рассматривает возможность исключения ценных бумаг китайских компаний из котировального списка американских фондовых бирж.
РБК 14:43
Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
РИА Новости 10:07
Гаджеты
Core i9-9900KS обойдется покупателям дороже, чем Core i9-9900K
Ранее сообщалось, что новый процессор обойдется покупателям в 500-600 долларов, однако указанная стоимость – рекомендованная цена Core i9-9900K, поэтому вряд ли информация достоверная.
Anonsens 04:37
Авто
Электрический Chevrolet Corvette установил мировой рекорд скорости
Электрический суперкар GXE, построенный компанией Genovation на базе Chevrolet Corvette побил собственный рекорд скорости от 2017 года.
Тарантас Ньюс вчера в 13:45
Футбол
ФИФА выступила с заявлением после фальсификаций в пользу Месси
ФИФА на своем официальном сайте выступила с заявлением касаемо премии лучшему игроку года, которую получил нападающий «Барселоны» Лионель Месси.
Спорт-Экспресс 12:42
Происшествия
Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка
Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.
Газета.Ru 14:14
Общество
МВД предложило ввести наказание за оскорбления полицейских в интернете
МВД подготовило законопроект, который вводит ответственность за «посягательства на неприкосновенность чести и достоинства» полицейского в интернете.
Ведомости 12:18
Армия и оружие
Конгресс США одобрил продажу Польше 32 истребителей F-35
Конгресс США дал согласие на продажу Польше 32 истребителей пятого поколения F-35, заявил в своем Twitter министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
Rambler News Service 05:13
Футбол
Мамаев готовится подписать контракт с «Ростовом»
При положительном результате "Ростов" и спортсмен подпишут контракт, пишет "Газета.ру".
Уралинформбюро 09:30
Политика
Секретарь СНБО Украины Данилюк написал заявление об отставке
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк написал заявление об отставке.
РБК 08:06
Музыка
The Beatles выложили новый клип к 50-летию альбома Abbey Road
The Beatles представили новый видеоклип к песне Джорджа Харрисона "Here Comes The Sun" к 50-летию альбома Abbey Road.
Интерфакс 07:34
Здоровье
Названы пять болезней, которые передаются в семьях по женской линии
Озвучены пять опасных болезней, передающихся по женской линии, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:39
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 11:27
Общество
С начала года Крым посетили 6,5 млн туристов
Число туристов, побывавших в Крыму с начала 2019 года, превысило 6,5 млн человек, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на сообщение главы республики Сергея Аксёнова в социальной сети «ВКонтакте».
RT на русском 12:42
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Происшествия
Высокопоставленного полицейского задержали в Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии задержали объявленного в федеральный розыск высокопоставленного начальника республиканского управления МВД.
Вести.Ru 08:52
Политика
Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что российский президент Владимир Путин намерен к 2024 году воссоздать СССР.
РБК 13:50
Политика
Захарова: по логике Пелоси, руку Россия приложила именно к ней
В МИДе прокомментировали заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что российская сторона может быть причастна к скандалу вокруг разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Вести.Ru 11:34
Политика
Лавров рассказал о последствиях возможного вступления Грузии в НАТО
В случае вступления Грузии в НАТО отношения с альянсом ещё больше ухудшатся.
RT на русском 25 сентября в 16:03
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Технологии
Началось тестирование суверенного интернета на Урале
До конца 2019 года планируется покрыть оборудованием весь Уральский федеральный округ.
ITZine.ru 07:41
Политика
МИД России изучит документы Госдумы по Deutsche Welle
Ранее в пятницу глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил, что информация о нарушении немецкой телекомпанией Deutsche Welle российского законодательства подтвердилась.
ТАСС 08:38
Политика
Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru 07:23