Шоу-бизнес

Lenta.ruLenta.ruБывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
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с чего всё началось

Появились шокирующие больничные фото и видео умирающей от рака Заворотнюк

В редакцию "Дни.ру" обратилась работница этого учреждения.
Дни.ру04:25

Подробнее о событии

Бывшая сотрудница клиники объявила о продаже свежих фото Заворотнюк

VSE42.RU06:51

Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк

Lenta.ru07:43

Сотрудница клиники сделала фото и видео больной Заворотнюк

Московский Комсомолец07:39

Сотрудница клиники тайно сделала фото и видео Заворотнюк

URA.Ru07:24

«Падальщиков предостаточно»: Гаспарян уверен – фото больной Заворотнюк из клиники все равно «сольют»

Царьград13:27

Экс-сотрудница больницы, где лечится Анастасия Заворотнюк, продает ее фото

StarHit.ru06:00

Автор фото больной Анастасии Заворотнюк продолжает искать покупателей для своего эксклюзива

Bimru.ru06:59
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Политика

Лавров и Помпео провели переговоры

На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео, передает «РИА Новости».
Rambler News Service 12:05
Происшествия

В Рязани убили ветерана ВОВ и его супругу

Вести.Ru 11:47
Общество

Сергей Шнуров раскритиковал запрет курения на балконах

Российский рок-музыкант, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал закон о запрете курения и приготовления шашлыков на балконах, вступающий в силу с 1 октября.
Экономика сегодня 04:25
Политика

Песков ответил на идею Лукашенко о белорусских миротворцах в Донбассе

На днях Александр Лукашенко заявил о готовности Минска ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украино-российской границы.
RuNews24.ru вчера в 08:08
Политика

Акции китайских компаний рухнули из-за угрозы ухода с бирж

Акции большинства китайских компаний, которые торгуются на фондовых биржах в США, показали резкое падение после сообщений о том, что Белый дом рассматривает возможность исключения ценных бумаг китайских компаний из котировального списка американских фондовых бирж.
РБК 14:43
Происшествия

Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео

РИА Новости 10:07
Гаджеты

Core i9-9900KS обойдется покупателям дороже, чем Core i9-9900K

Ранее сообщалось, что новый процессор обойдется покупателям в 500-600 долларов, однако указанная стоимость – рекомендованная цена Core i9-9900K, поэтому вряд ли информация достоверная.
Anonsens 04:37
Политика

Малахов ответил на критику его передачи со стороны МИД Киргизии

РИА Новости 06:42
Авто

Электрический Chevrolet Corvette установил мировой рекорд скорости

Электрический суперкар GXE, построенный компанией Genovation на базе Chevrolet Corvette побил собственный рекорд скорости от 2017 года.
Тарантас Ньюс вчера в 13:45
Футбол

ФИФА выступила с заявлением после фальсификаций в пользу Месси

ФИФА на своем официальном сайте выступила с заявлением касаемо премии лучшему игроку года, которую получил нападающий «Барселоны» Лионель Месси.
Спорт-Экспресс 12:42
Происшествия

Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка

Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.
Газета.Ru 14:14
Общество

МВД предложило ввести наказание за оскорбления полицейских в интернете

МВД подготовило законопроект, который вводит ответственность за «посягательства на неприкосновенность чести и достоинства» полицейского в интернете.
Ведомости 12:18
Армия и оружие

Конгресс США одобрил продажу Польше 32 истребителей F-35

Конгресс США дал согласие на продажу Польше 32 истребителей пятого поколения F-35, заявил в своем Twitter министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
Rambler News Service 05:13
Футбол

Мамаев готовится подписать контракт с «Ростовом»

При положительном результате "Ростов" и спортсмен подпишут контракт, пишет "Газета.ру".
Уралинформбюро 09:30
Политика

Секретарь СНБО Украины Данилюк написал заявление об отставке

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк написал заявление об отставке.
РБК 08:06
Музыка

The Beatles выложили новый клип к 50-летию альбома Abbey Road

The Beatles представили новый видеоклип к песне Джорджа Харрисона "Here Comes The Sun" к 50-летию альбома Abbey Road.
Интерфакс 07:34
Здоровье

Названы пять болезней, которые передаются в семьях по женской линии

Озвучены пять опасных болезней, передающихся по женской линии, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:39
Экономика

Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 11:27
Общество

С начала года Крым посетили 6,5 млн туристов

Число туристов, побывавших в Крыму с начала 2019 года, превысило 6,5 млн человек, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на сообщение главы республики Сергея Аксёнова в социальной сети «ВКонтакте».
RT на русском 12:42
Кино

Человек-паук вернется в киновселенную Marvel

В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Происшествия

Высокопоставленного полицейского задержали в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии задержали объявленного в федеральный розыск высокопоставленного начальника республиканского управления МВД.
Вести.Ru 08:52
Политика

Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что российский президент Владимир Путин намерен к 2024 году воссоздать СССР.
РБК 13:50
Происшествия

Арестованного оренбургского священника лишили опекунства над детьми

РИА Новости 11:13
Политика

Захарова: по логике Пелоси, руку Россия приложила именно к ней

В МИДе прокомментировали заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что российская сторона может быть причастна к скандалу вокруг разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Вести.Ru 11:34
Политика

Лавров рассказал о последствиях возможного вступления Грузии в НАТО

В случае вступления Грузии в НАТО отношения с альянсом ещё больше ухудшатся.
RT на русском 25 сентября в 16:03
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Технологии

Началось тестирование суверенного интернета на Урале

До конца 2019 года планируется покрыть оборудованием весь Уральский федеральный округ.
ITZine.ru 07:41
Происшествия

В Уфе после стрельб Росгвардии на полигоне пули находили у жилых домов

Pravda.Ru 03:30
Политика

МИД России изучит документы Госдумы по Deutsche Welle

Ранее в пятницу глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил, что информация о нарушении немецкой телекомпанией Deutsche Welle российского законодательства подтвердилась.
ТАСС 08:38
Политика

Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии

По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru 07:23
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Анастасия Заворотнюк
Российская актриса
Советская и российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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