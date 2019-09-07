В редакцию "Дни.ру" обратилась работница этого учреждения.

с чего всё началось

Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.

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Происшествия Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео Очевидцы сняли на видео выходку актера Максима Аверина, устроившего дебош на борту самолета.

Происшествия На Дону возбудили дело после ампутации руки ребенка из-за перелома По данным следствия, в августе 2019 года 11-летний мальчик во время игры в мяч оступился и упал на правую руку, в результате чего получил открытый перелом костей правого предплечья со смещением отломков.

Общество Медведев поручил пересмотреть правила надзора за общепитом Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита в ряде регионов, сообщает РИА "Новости".

Общество Шнуров отреагировал на запрет курения на балконах Музыкант Сергей Шнуров в стихотворной форме раскритиковал инициативу правительства по запрету курения на балконах.

Армия и оружие Минск назвали преградой для НАТО на пути к Москве Присутствие американских военных в Литве усилит напряжение, вызванное наращиванием группировки НАТО в Восточной Европе, заявил RT военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

Экономика Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика «Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.

Экономика Возросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков В 218 случаях операторы заблокировали номер, в 59 — ввели ограничение на использование финансовых сервисов, а в 198 — выявили подмену номера банка, сообщает ЦБ.

Политика Малахов ответил на критику МИД Киргизии По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.

Политика Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым Президент Украины Владимир Зеленский рассказал со своей стороны о разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Кино Человек-паук вернется в киновселенную Marvel В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.

Авто Новый Geely Emgrand X7 получил другой салон и стал мощнее Паркетник Geely Vision X6, который известен россиянам под названием Emgrand X7, пережил четвертый рестайлинг, который стал самым масштабным за историю модели.

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Политика Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.

Политика Deutsche Welle отрицает вмешательство в дела РФ Как сообщил «Интерфаксу» официальный представитель DW Кристоф Юмпельт, комментируя выводы комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела, Совет по телевещанию пришел к выводу, что репортажи DW из России «не вызывают возражений».

Происшествия Массовые убийства в школе активно продвигали в Крыму Силовики после массового убийства в керченской школе обнаружили только в Крыму 1,5 тысячи юзеров, продвигавших в Сети идею подобных «шутингов».

Наука Радио, которое ищет темную материю Руководствуясь теориями Грэма и Димопулоса, Кент Ирвин, профессор физики элементарных частиц и астрофизики в Стэнфорде и Национальной ускорительной лаборатории SLAC, строит радио для темной материи, которое будет искать сигнал аксионов, способом, которым стандартное FM радио принимает передачу.

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Экономика Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.

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Общество МВД предлагает наказывать за оскорбления полицейских в интернете Согласно поправкам, будут регламентированы "правоотношения в сфере обеспечения правовой защиты сотрудника полиции о распространении в информационно-коммуникационных сетях, в том числе в интернете, выражающей явное неуважение к органам внутренних дел РФ информации", - отмечается в документе.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Политика Бывший глава ДНР возглавил администрацию Элисты С августа прошлого года Трапезников был назначен временно исполняющим обязанности главы ДНР, председателем Совета министров ДНР, Верховным главнокомандующим ДНР.