Шоу-бизнес
Lenta.ruБывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
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с чего всё началось
В редакцию "Дни.ру" обратилась работница этого учреждения.Дни.ру04:25
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Политика
Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 10:52
Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
Очевидцы сняли на видео выходку актера Максима Аверина, устроившего дебош на борту самолета.
РИА Новости 10:07
Происшествия
На Дону возбудили дело после ампутации руки ребенка из-за перелома
По данным следствия, в августе 2019 года 11-летний мальчик во время игры в мяч оступился и упал на правую руку, в результате чего получил открытый перелом костей правого предплечья со смещением отломков.
Российская газета 07:31
Общество
Медведев поручил пересмотреть правила надзора за общепитом
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита в ряде регионов, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:09
Общество
Шнуров отреагировал на запрет курения на балконах
Музыкант Сергей Шнуров в стихотворной форме раскритиковал инициативу правительства по запрету курения на балконах.
Взгляд.ру 03:41
Армия и оружие
Минск назвали преградой для НАТО на пути к Москве
Присутствие американских военных в Литве усилит напряжение, вызванное наращиванием группировки НАТО в Восточной Европе, заявил RT военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.
Lenta.ru вчера в 11:52
Экономика
Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика
«Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.
REGNUM вчера в 02:29
Экономика
Возросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков
В 218 случаях операторы заблокировали номер, в 59 — ввели ограничение на использование финансовых сервисов, а в 198 — выявили подмену номера банка, сообщает ЦБ.
Коммерсантъ 04:15
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru 09:00
Общество
В Петербурге родилась Россия Русских
Газета.Ru 09:25
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал со своей стороны о разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Daily Storm 25 сентября в 21:55
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Авто
Новый Geely Emgrand X7 получил другой салон и стал мощнее
Паркетник Geely Vision X6, который известен россиянам под названием Emgrand X7, пережил четвертый рестайлинг, который стал самым масштабным за историю модели.
Новые автомобили 05:25
Политика
Лавров и Помпео встретились на Генассамблее ООН
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео началась в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 10:34
Политика
Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru 07:23
Политика
Deutsche Welle отрицает вмешательство в дела РФ
Как сообщил «Интерфаксу» официальный представитель DW Кристоф Юмпельт, комментируя выводы комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела, Совет по телевещанию пришел к выводу, что репортажи DW из России «не вызывают возражений».
Коммерсантъ 11:38
Происшествия
Массовые убийства в школе активно продвигали в Крыму
Силовики после массового убийства в керченской школе обнаружили только в Крыму 1,5 тысячи юзеров, продвигавших в Сети идею подобных «шутингов».
News.ru 10:41
Наука
Радио, которое ищет темную материю
Руководствуясь теориями Грэма и Димопулоса, Кент Ирвин, профессор физики элементарных частиц и астрофизики в Стэнфорде и Национальной ускорительной лаборатории SLAC, строит радио для темной материи, которое будет искать сигнал аксионов, способом, которым стандартное FM радио принимает передачу.
AstroNews.ru вчера в 08:18
Политика
Клинцевич: кто в СНГ захочет иметь дело с Кулебой
В Совфеде сомневаются, что после заявлений СНГ будет иметь дело с вице-премьером Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрием Кулебой, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.
REGNUM 06:02
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 11:27
Футбол
«Я приобрел замечательный опыт». Каррера — о работе в «Спартаке»
Bookmaker-ratings.ru 06:33
Политика
Адвокат Трампа пообещал доказать вмешательство Украины в выборы в США
Адвокат президента США Рудольф Джулиани пообещал в скором времени предоставить доказательства по вмешательству ряда украинских чиновников в американские президентские выборы в 2016 году.
Pravda.Ru 03:31
Общество
МВД предлагает наказывать за оскорбления полицейских в интернете
Согласно поправкам, будут регламентированы "правоотношения в сфере обеспечения правовой защиты сотрудника полиции о распространении в информационно-коммуникационных сетях, в том числе в интернете, выражающей явное неуважение к органам внутренних дел РФ информации", - отмечается в документе.
Российская газета 11:23
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Политика
Бывший глава ДНР возглавил администрацию Элисты
С августа прошлого года Трапезников был назначен временно исполняющим обязанности главы ДНР, председателем Совета министров ДНР, Верховным главнокомандующим ДНР.
ТК Звезда вчера в 13:30
Футбол
«Шахтер» Донецк — «Ворскла»: дадут ли бой гости?
«Шахтер» является безоговорочным фаворитом в игре с «Ворсклой», но устроят ли «горняки» сопернику разгром 27 сентября – узнаете из нашего прогноза.
Все про Спорт ру вчера в 09:59