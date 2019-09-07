Шоу-бизнес

Lenta.ruLenta.ruБывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Читать в источнике
Комментировать66
с чего всё началось

Появились шокирующие больничные фото и видео умирающей от рака Заворотнюк

В редакцию "Дни.ру" обратилась работница этого учреждения.
Дни.ру04:25

Подробнее о событии

«Дна нет»: Пообещавшей выложить фото и видео больной Заворотнюк поставили «диагноз»

Царьград11:18

Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк

Lenta.ru07:43

Сотрудница клиники тайно сделала фото и видео Заворотнюк

URA.Ru07:24

Сотрудница клиники сделала фото и видео больной Заворотнюк

Московский Комсомолец07:39

Бывшая сотрудница клиники объявила о продаже свежих фото Заворотнюк

VSE42.RU06:51

Экс-сотрудница больницы, где лечится Анастасия Заворотнюк, продает ее фото

StarHit.ru06:00

Автор фото больной Анастасии Заворотнюк продолжает искать покупателей для своего эксклюзива

Bimru.ru06:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 11:51, Вашингтон
Политика

Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 10:52
Происшествия

Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео

Очевидцы сняли на видео выходку актера Максима Аверина, устроившего дебош на борту самолета.
РИА Новости 10:07
Происшествия

На Дону возбудили дело после ампутации руки ребенка из-за перелома

По данным следствия, в августе 2019 года 11-летний мальчик во время игры в мяч оступился и упал на правую руку, в результате чего получил открытый перелом костей правого предплечья со смещением отломков.
Российская газета 07:31
Общество

Медведев поручил пересмотреть правила надзора за общепитом

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита в ряде регионов, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:09
Общество

Шнуров отреагировал на запрет курения на балконах

Музыкант Сергей Шнуров в стихотворной форме раскритиковал инициативу правительства по запрету курения на балконах.
Взгляд.ру 03:41
Армия и оружие

Минск назвали преградой для НАТО на пути к Москве

Присутствие американских военных в Литве усилит напряжение, вызванное наращиванием группировки НАТО в Восточной Европе, заявил RT военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.
Lenta.ru вчера в 11:52
Экономика

Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика

«Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.
REGNUM вчера в 02:29
Экономика

Возросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков

В 218 случаях операторы заблокировали номер, в 59 — ввели ограничение на использование финансовых сервисов, а в 198 — выявили подмену номера банка, сообщает ЦБ.
Коммерсантъ 04:15
Политика

Малахов ответил на критику МИД Киргизии

По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru 09:00
Общество

В Петербурге родилась Россия Русских

Газета.Ru 09:25
Футбол

Гаттузо прилетел в Москву на переговоры с российским клубом

Нева Спорт 02:13
Политика

Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал со своей стороны о разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Daily Storm 25 сентября в 21:55
Кино

Человек-паук вернется в киновселенную Marvel

В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Авто

Новый Geely Emgrand X7 получил другой салон и стал мощнее

Паркетник Geely Vision X6, который известен россиянам под названием Emgrand X7, пережил четвертый рестайлинг, который стал самым масштабным за историю модели.
Новые автомобили 05:25
Политика

Лавров и Помпео встретились на Генассамблее ООН

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео началась в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 10:34
Политика

Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии

По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru 07:23
Политика

Deutsche Welle отрицает вмешательство в дела РФ

Как сообщил «Интерфаксу» официальный представитель DW Кристоф Юмпельт, комментируя выводы комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела, Совет по телевещанию пришел к выводу, что репортажи DW из России «не вызывают возражений».
Коммерсантъ 11:38
Гаджеты

Новейший смартфон производства КНДР представлен на выставке в Пхеньяне

ТАСС вчера в 10:08
Происшествия

Массовые убийства в школе активно продвигали в Крыму

Силовики после массового убийства в керченской школе обнаружили только в Крыму 1,5 тысячи юзеров, продвигавших в Сети идею подобных «шутингов».
News.ru 10:41
Шоу-бизнес

Телохранитель Джексона: Майкл носил маску для манипулирования СМИ

VSE42.RU 01:02
Наука

Радио, которое ищет темную материю

Руководствуясь теориями Грэма и Димопулоса, Кент Ирвин, профессор физики элементарных частиц и астрофизики в Стэнфорде и Национальной ускорительной лаборатории SLAC, строит радио для темной материи, которое будет искать сигнал аксионов, способом, которым стандартное FM радио принимает передачу.
AstroNews.ru вчера в 08:18
Политика

Клинцевич: кто в СНГ захочет иметь дело с Кулебой

В Совфеде сомневаются, что после заявлений СНГ будет иметь дело с вице-премьером Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрием Кулебой, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.
REGNUM 06:02
Экономика

Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 11:27
Футбол

«Я приобрел замечательный опыт». Каррера — о работе в «Спартаке»

Bookmaker-ratings.ru 06:33
Политика

Адвокат Трампа пообещал доказать вмешательство Украины в выборы в США

Адвокат президента США Рудольф Джулиани пообещал в скором времени предоставить доказательства по вмешательству ряда украинских чиновников в американские президентские выборы в 2016 году.
Pravda.Ru 03:31
Общество

МВД предлагает наказывать за оскорбления полицейских в интернете

Согласно поправкам, будут регламентированы "правоотношения в сфере обеспечения правовой защиты сотрудника полиции о распространении в информационно-коммуникационных сетях, в том числе в интернете, выражающей явное неуважение к органам внутренних дел РФ информации", - отмечается в документе.
Российская газета 11:23
Наука

Производители чая заявили о планах отказа от пластиковых пакетиков

РБК 09:32
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Политика

Бывший глава ДНР возглавил администрацию Элисты

С августа прошлого года Трапезников был назначен временно исполняющим обязанности главы ДНР, председателем Совета министров ДНР, Верховным главнокомандующим ДНР.
ТК Звезда вчера в 13:30
Футбол

«Шахтер» Донецк — «Ворскла»: дадут ли бой гости?

«Шахтер» является безоговорочным фаворитом в игре с «Ворсклой», но устроят ли «горняки» сопернику разгром 27 сентября – узнаете из нашего прогноза.
Все про Спорт ру вчера в 09:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Анастасия Заворотнюк
Российская актриса
Советская и российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное