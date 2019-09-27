Шоу-бизнес

Lenta.ruLenta.ruБывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
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с чего всё началось

Появились шокирующие больничные фото и видео умирающей от рака Заворотнюк

В редакцию "Дни.ру" обратилась работница этого учреждения.
Дни.ру04:25

Подробнее о событии

Сотрудница клиники тайно сделала фото и видео Заворотнюк

URA.Ru07:24

«Готова передать», но… Ожидающая вознаграждения за фото больной Заворотнюк внезапно «ушла во тьму»

Царьград16:20

Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк

Lenta.ru07:43

Бывшая сотрудница клиники захотела продать фото больной Заворотнюк

Газета.Ru15:06

Бывшая сотрудница клиники объявила о продаже свежих фото Заворотнюк

VSE42.RU06:51

Экс-сотрудница больницы, где лечится Анастасия Заворотнюк, продает ее фото

StarHit.ru06:00

Автор фото больной Анастасии Заворотнюк продолжает искать покупателей для своего эксклюзива

Bimru.ru06:59
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Политика

Малахов ответил на критику МИД Киргизии

По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru 09:00
Экономика

Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 11:27
Шоу-бизнес

Джессика Симпсон вышла в свет после похудения на 45 килограммов

Уже в среду Симпсон вышла в свет, чтобы вживую продемонстрировать изменения.
Popcornnews.ru вчера в 18:00
Кино

Человек-паук вернется в киновселенную Marvel

В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Политика

МИД назвал безрассудством новые антироссийские санкции США

МИД России назвал безрассудством новые санкции США, которые Вашингтон ввел за доставку в Сирию авиационного топлива.
РБК вчера в 17:46
Политика

Дипломат обвинил следствие по MH17 в заготовленном ответе

В дипломатической среде уверены: Запад заранее назвал Россию виновной в крушении Boeing рейса MH17 в Донбассе, не дожидаясь завершения следствия.
Газета.Ru 17:07
Происшествия

Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео

РИА Новости 10:07
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина отказалась оскорблять Героя России Дамира Юсупова

Артистка отказалась оскорблять пилота.
RuNews24.ru 10:12
Политика

Помпео вызвали повесткой в Конгресс США из-за контактов с Украиной

Комитет палаты представителей США вызвал в суд госсекретаря страны Майка Помпео, стремясь заставить его передать документы, касающиеся контактов с украинским правительством, передает Reuters.
РБК 17:22
Театры

Актер Андрей Семенов умер во время спектакля в Калуге

Актер калужского ТЮЗа Андрей Семенов умер во время спектакля, говорится в сообщении на сайте театра.
РИА Новости 09:15
Политика

Роухани поддержал перенос штаб-квартиры ООН из США

Президент Ирана Хасан Рухани сообщил, что Тегеран поддержит перемещение штаб-квартиры ООН из США в другую страну.
Газета.Ru вчера в 16:17
Общество

Бывший муж Поклонской обвинил в домашнем насилии «оскотиневших» женщин

Lenta.ru 12:59
Общество

Производитель Барби выпустил гендерно-нейтральную куклу

Производитель куклы Барби компания Mattel выпустила новую игрушку.
ТАСС 25 сентября в 12:56
Футбол

Краль считает «Спартак» самым успешным клубом в России

В текущем сезоне РПЛ «Спартак» располагается на 9-й строчке, набрав после 10 туров 14 очков.
Евро-футбол.ру 15:08
Космос

Первый арабский космонавт отправился на МКС

62-й экипаж МКС уже назвали самым необычным за последние годы. Хазза Аль-Мансури станет 240-м космонавтом на МКС.
Inc-news.ru 25 сентября в 15:39
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест

Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.
Актуальные Новости 11:30
Политика

В Кремле поддержали запрет курения на балконах

Кремль поддерживает запрет курения на балконах, так как он направлен на сохранение человеческой жизни, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:32
Музыка

The Beatles выложили новый клип к 50-летию альбома Abbey Road

The Beatles представили новый видеоклип к песне Джорджа Харрисона "Here Comes The Sun" к 50-летию альбома Abbey Road.
Интерфакс 07:34
Гаджеты

Представлен смартфон Samsung Galaxy A70s с 64-Мп камерой

Samsung Galaxy A70s стал первым смартфоном компании, который получил камеру с модулем Samsung ISOCELL Bright GW1 на 64 Мп.
Astera 16:40
Происшествия

В Испании по запросу США задержан россиянин

По данным газеты Las Provincias, россиянин Александр К. прибыл в Испанию с супругой и семилетним сыном. Он был задержан по запросу ФБР.
ТАСС 17:23
Происшествия

Сотрудника ядерного центра в Сарове оштрафовали за майнинг биткойнов

В феврале трое сотрудников предприятия были задержаны при попытке несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей для майнинга криптовалюты.
Ведомости 09:59
Происшествия

Отец Виктора Цоя прокомментировал новую версию гибели музыканта

Отец Виктора Цоя Роберт Цой прокомментировал новую версию гибели музыканта, в которой судебный эксперт Наталья Потлачук высказала уверенность в том, что "его смерть не могла наступить из-за сна", сообщает КП.
РИА Новости вчера в 12:48
Политика

Сергей Лавров назвал условие возобновления авиасообщения с Грузией

Руководитель МИД России подчеркнул, что при принятии решения о приостановке авиасообщения с Грузией было объявлено, что это временная мера — она будет отменена, «когда нормализуется ситуация, и когда в грузинском руководстве осознают необходимость такие проявления пресекать», сообщает РИА Новости.
Вечерняя Москва 16:19
Авто

Пикапы Ford F-Series теперь могут буксировать 17-тонные прицепы

Автопроизводитель уже продемонстрировал возможности пикапа и заявляет, что на обычной сцепке Ford F-450 будет буксировать прицеп массой до 10 997 кг, а с использованием седла типа Fifth wheel масса груза может достигать 14 742 кг.
Tvoe-avto.com 13:08
Здоровье

Названы пять болезней, которые передаются в семьях по женской линии

Озвучены пять опасных болезней, передающихся по женской линии, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:39
Гаджеты

Huawei Mate 30 Pro признан лучшим камерофоном по версии DxOMark

MobiDevices вчера в 06:35
Кино

Sony поручит экранизацию игры «Uncharted» режиссеру «Бамблби»

Как сообщает издание Deadline, им станет Трэвис Найт, в активе которого фантастический фильм "Бамблби", являвшийся спин-оффом серии о Трансформерах.
Kinonews.ru 17:31
Политика

Лавров отметил отсутствие приличия у американских политиков

Нарушением принципов дипломатии и приличия назвал ситуацию с публикацией текста разговора президентов США и Украины министр иностранных дел России Сергей Лавров 27 сентября во время пресс-конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
Красная весна 17:58
Игры

В Epic Games Store стартовала раздача Metro 2033 Redux и Everything

Акция с Metro 2033 Redux и Everything продлится до 3 октября, затем в Epic Games Store начнется раздача Minit.
Gmbox.ru 06:30
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Анастасия Заворотнюк
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Советская и российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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