Шоу-бизнес

Lenta.ruLenta.ruБывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Читать в источнике
Комментировать116
с чего всё началось

Появились шокирующие больничные фото и видео умирающей от рака Заворотнюк

В редакцию "Дни.ру" обратилась работница этого учреждения.
Дни.ру04:25

Подробнее о событии

Бывшая сотрудница клиники захотела продать фото больной Заворотнюк

Газета.Ru15:06

«Готова передать», но… Ожидающая вознаграждения за фото больной Заворотнюк внезапно «ушла во тьму»

Царьград16:20

Автор фото больной Анастасии Заворотнюк продолжает искать покупателей для своего эксклюзива

Bimru.ru06:59

Сотрудница клиники тайно сделала фото и видео Заворотнюк

URA.Ru07:24

Бывшая сотрудница клиники объявила о продаже свежих фото Заворотнюк

VSE42.RU06:51

Экс-сотрудница больницы, где лечится Анастасия Заворотнюк, продает ее фото

StarHit.ru06:00

Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк

Lenta.ru07:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 17:58, Вашингтон
Политика

Дипломат обвинил следствие по MH17 в заготовленном ответе

В дипломатической среде уверены: Запад заранее назвал Россию виновной в крушении Boeing рейса MH17 в Донбассе, не дожидаясь завершения следствия.
Газета.Ru 17:07
Происшествия

Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка

Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.
Газета.Ru 14:14
Армия и оружие

Корабль ПМО «Владимир Емельянов» вышел на ходовые испытания

Корабль противоминной обороны "Владимир Емельянов" проекта 12700 приступил к заводским ходовым испытаниям.
Sudostroenie.info 03:16
Наука

Производители чая заявили о планах отказа от пластиковых пакетиков

РБК 09:32
Шоу-бизнес

Максим Галкин «превратился» в Ксению Собчак

На днях решил сравнить себя с другими медийными персонами Максим Галкин. Программа посчитала его похожим на Ксению Собчак.
ИнфоСМИ вчера в 06:53
Футбол

Слуцкий удивлен количеством искусственных газонов в Голландии

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в эфире FOX Sports рассказал, чем был удивлен больше всего в чемпионате Голландии.
Спорт-Экспресс 24 сентября в 19:33
Экономика

Возросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков

В 218 случаях операторы заблокировали номер, в 59 — ввели ограничение на использование финансовых сервисов, а в 198 — выявили подмену номера банка, сообщает ЦБ.
Коммерсантъ 04:15
Экономика

В Минсельхозе предложили уничтожать конфискованные сигареты

Минсельхоз РФ предлагает уничтожать конфискованную табачную продукцию, уведомление о начале разработки поправок в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ опубликовано на портале проектов правовых актов.
РИА Новости 09:59
Армия и оружие

Украинские военные получили сертификаты на использование новых дронов

Военнослужащие Воздушных сил Украины получили разрешения на использование беспилотного авиационного комплекса (БпАК) Bayraktar TB2, сообщает пресс-служба украинского Минобороны.
RT на русском 17:05
Игры

Авторы классических игр серии The Elder Scrolls готовят новую RPG

Бывшие разработчики серии игр The Elder Scrolls основали студию OnceLost Games и намереваются выпустить масштабную RPG с открытым миром, современными графическими технологиями и продуманным игровым дизайном.
Игромания.ру вчера в 03:30
Игры

Naughty Dog рассказала о 3-часовом демо The Last of Us: Part II

Naughty Dog рассказала о трёхчасовой демонстрационной версии The Last of Us: Part II, которую позавчера удалось попробовать немногим журналистам.
Игромания.ру вчера в 16:40
Шоу-бизнес

Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис объявила о помолвке

Восемнадцатого мая нынешнего года вся страна смотрела трансляцию свадьбы ее младшей сестры принцессы Эжени.
РИА Новости вчера в 06:51
Политика

Лавров и Помпео обсудили судьбу СНВ-3

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и Госсекретарь США Майк Помпео обсудили продление договора о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ – СНВ-3) и мораторий на испытание ракет средней дальности.
ТК Звезда 17:37
Политика

Лавров назвал условия возобновления авиасообщения между РФ и Грузией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсуждал вопрос о возобновлении авиасообщения с Грузией со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани, для этого Тбилиси должен перестать "озираться на русофобов" и начать "продвигать позицию в пользу нормальных отношений с Россией".
Интерфакс 16:50
Общество

Натали Портман вышла в свет в мини-платье с экстремальным декольте

Натали пришла в черном укороченном платье с очень глубоким вырезом декольте.
Srnsk вчера в 04:05
Экономика

Украинского миллиардера подозревают в растрате и отмывании денег

В Киеве подозревают, что Жеваго причастен к преступной схеме отмывания средств через банк " Финансы и кредит" в 2007-2014 гг. По данным Forbes, состояние главного исполнительного директора Ferrexpo Константина Жеваго на текущий момент составляет $1,1 млрд.
Вести.Финанс 15:05
Происшествия

Обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого отпустили из СИЗО

Физика Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.
Lenta.ru 15:39
Политика

Лавров назвал паранойей слова о причастности РФ к скандалу с Трампом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг заявления о причастности Москвы к скандалу из-за звонка президента Соединённых Штатов Дональда Трампа своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
News.ru 16:21
Политика

Глава Минобороны Латвии назвал легионеров СС гордостью страны

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что легионеры ваффен-СС являются гордостью латышского народа и государства.
RT на русском 16:03
Экономика

S&P повысило долгосрочный кредитный рейтинг Украины

Рейтинговое агентство «Standard & Poor's» повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинги Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до "B". Как пишет Интерфакс, такому решению способствовали улучшение макроэкономического управления, накопление валютных резервов, ускорение роста и сокращение дефицита бюджета.
Национальная служба новостей 17:42
Гаджеты

Цена на новый телевизор OnePlus TV стартует от 985 долларов

OnePlus TV оснащен 55-дюймовой панелью QLED разрешением 4К UHD. Охват цветового пространства NTSC составляет 120%.
Anonsens 04:45
Кино

Человек-паук вернется в киновселенную Marvel

В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Спорт

Бегун помог сопернику добраться до финиша на чемпионате мира

Во время квалификационного забега на 5000 метров спортсмену из Арубы Джонатану Басби стало плохо — он с трудом самостоятельно передвигался.
Чемпионат 15:28
Футбол

Ибрагимович запустил челлендж и бросил вызов Хабибу, Джоковичу и Погба

Ибрагимович передал ход чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, а также футболисту Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райоле.
REGNUM 04:45
Общество

МВД предложило наказывать за оскорбление полицейских в интернете

МВД России предложило наказывать за оскорбление полицейских в интернете.
Коммерсантъ 12:24
Волейбол

Волейболисты сборной Словении вышли в финал чемпионата Европы

Вести.Ru 02:10
Политика

Малахов ответил на критику МИД Киргизии

По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru 09:00
Политика

Госдума проверит тексты «Медузы» и Би-би-си на нарушение законов

Комиссия Госдумы по расследованию зарубежного вмешательства в дела России изучит публикации нескольких СМИ для проверки нарушений российского законодательства.
РБК 08:13
Происшествия

Отец Виктора Цоя прокомментировал новую версию гибели музыканта

Отец Виктора Цоя Роберт Цой прокомментировал новую версию гибели музыканта, в которой судебный эксперт Наталья Потлачук высказала уверенность в том, что "его смерть не могла наступить из-за сна", сообщает КП.
РИА Новости вчера в 12:48
Здоровье

Девочку из США с «маской Бэтмена» привезли на лечение в Краснодар

В Краснодар из США прилетела полугодовалая Луна Феннер, которую СМИ называли девочкой с «маской Бэтмена».
Инфо24 07:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Анастасия Заворотнюк
Российская актриса
Советская и российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное