Шоу-бизнес
Lenta.ruБывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
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с чего всё началось
В редакцию "Дни.ру" обратилась работница этого учреждения.Дни.ру04:25
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Экономика
В России предложили повысить прожиточный минимум пенсионеров
Правительство России в 2020 году предложили увеличить в целом по России сумму прожиточного минимума пенсионеров.
МонаВиста вчера в 02:43
Происшествия
Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло
Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.
Российская газета вчера в 11:01
Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
РИА Новости 10:07
Происшествия
Три шхуны КНДР с 262 рыбаками задержаны за браконьерство в Приморье
Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту.
Известия 02:48
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru 09:00
Политика
Песков надеется, что публикации разговоров Путина и Трампа не будет
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в ситуации в отношениях России и США дело не дойдёт до публикации стенограмм телефонных разговоров лидеров — Владимира Путина и Дональда Трампа.
RT на русском 05:43
Политика
МИД РФ предложил лишить США заседаний Генассамблеи ООН
Министерство иностранных дел России предложило проводить заседания Первого комитета Генассамблеи ООН не на территории США.
Вечерняя Москва вчера в 23:07
Игры
Авторы классических игр серии The Elder Scrolls готовят новую RPG
Бывшие разработчики серии игр The Elder Scrolls основали студию OnceLost Games и намереваются выпустить масштабную RPG с открытым миром, современными графическими технологиями и продуманным игровым дизайном.
Игромания.ру вчера в 03:30
Здоровье
Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге
Москва 24 вчера в 09:52
Политика
CNN: спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
ТАСС 19:11
Политика
Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.
NewInform 25 сентября в 20:54
Политика
WP: адвокат Трампа отменил поездку на конференцию с участием Путина
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил участие в Международном форуме евразийского партнерства в Ереване, приуроченном к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС, после критики в американских СМИ.
ТАСС 20:53
Экономика
Миссия МВФ заявила о безрезультатности борьбы с коррупцией на Украине
Украине удалось восстановить макроэкономическую стабильность после кризиса в 2014–2015 годах, однако темпы роста ее экономики не позволяют догнать соседние страны, считает глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Руден.
РБК 02:25
Экономика
Bloomberg узнал о возможном делистинге китайских компаний с бирж США
В Белом доме обсуждается возможность делистинга китайских компаний с американских фондовых бирж, пишет Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Ведомости 13:05
Кино
Фильм «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат
Кинокомпания "Двадцатый Век Фокс СНГ" не планирует выпускать фильм режиссера Тайки Вайтити "Кролик Джоджо" в российский прокат.
ТАСС 25 сентября в 08:26
Общество
Медведев поручил обновить потребительскую корзину россиян
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам проработать переход на новую потребительскую корзину, говорится в перечне поручений председателя правительства.
Газета Кемерова 06:38
Авто
Стартовало производство новых автобусов для Подмосковья
ЛиАЗ запустил производство новых автобусов к концу 2020 года.
32CARS.ru 06:59
Кино
Актер из «Глухаря» Балабанов госпитализирован из-за проблем с сердцем
Советский и российский актёр театра и кино Виктор Балабанов попал в больницу из-за проблем с сердцем, сообщает Пятый канал.
Российская газета 09:55
Общество
Минздрав предложил установить в аэропортах по две курилки
В аэропортах может появиться не более двух курилок в «чистой зоне». Такое ограничение предложил установить Минздрав.
Известия вчера в 17:39
Авто
Volvo сделала анонс первого электрического кроссовера Volvo XC40
Принадлежащая Geely марка заявляет, что выпустит больше деталей о чистом электрическом кроссовере в ближайшие недели, до первого публичного показа, запланированного на 16 октября.
32CARS.ru 25 сентября в 04:04
Политика
В украинской прокуратуре рассказали о деле сына Байдена
Замгенпрокурора Украины Назар Холодницкий заявил, что украинские следователи не допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в рамках расследования деятельности компании Burisma Group.
RT на русском 15:44
Финансы
ЦБ выступил против подхода Минфина к инвестициям из ФНБ внутри России
Первый вице-премьер Антон Силуанов накануне объявил о планах инвестирования внутри страны 15–20% средств ФНБ, превышающих 7% ВВП.
РБК 08:29
Происшествия
В Рязани убили ветерана ВОВ и его супругу
Вести.Ru 11:47
Общество
Адвокат сообщил об ухудшении состояния здоровья Ассанжа
Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Карлос Поведа сообщил, что состояние здоровья его подопечного ухудшается из-за изоляции от внешнего мира.
RT на русском 18:59
Наука
Обнаружена причина возникновения смертельных суперинфекций
Газета DAILY вчера в 15:52
Волейбол
Сборная Словении вышла в финал чемпионата Европы по волейболу
Мужская сборная Словении одержала победу над командой Польши в полуфинале чемпионата Европы по волейболу.
REGNUM 04:38
Политика
ВС РФ отказал в реабилитации советского полковника Владимира Арцезо
Арцезо был признан виновным в том, что, являясь заместителем командующего 57-й армией по бронетанковым войскам, в мае 1942 года сдался в плен и на допросе выдал немецкому военному командованию секретные сведения о бронетанковых войсках Красной Армии.
ТАСС 04:47
Политика
Сергей Лавров назвал условие возобновления авиасообщения с Грузией
Руководитель МИД России подчеркнул, что при принятии решения о приостановке авиасообщения с Грузией было объявлено, что это временная мера — она будет отменена, «когда нормализуется ситуация, и когда в грузинском руководстве осознают необходимость такие проявления пресекать», сообщает РИА Новости.
Вечерняя Москва 16:19