Бывшая структура группы ЮКОС - компания Yukos Capital Sarl заявила, что Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге присудил компании в споре с Российской Федерацией компенсацию в размере 5 млрд долларов.
В настоящее время в Нидерландах продолжается судебный процесс по основному спору вокруг ЮКОСа — бывшие акционеры нефтяной компании требуют от России около 50 миллиардов долларов (с учетом пеней сумма достигла 57 миллиардов).
29 июля российские рапиристки завоевали восьмую золотую медаль для национальной команды, что позволило сборной подняться на четвертое место в общемедальном зачете летней Олимпиады-2020 в Токио (Япония).
ЦИК РФ на заседании 24 июля зарегистрировал федеральный список кандидатов КПРФ для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы, однако исключил из него Грудинина из-за непредоставления ряда документов, необходимых для его регистрации кандидатом.