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Бывшая структура ЮКОСа объявила о победе над Россией в арбитраже на $5 млрд

Бывшая структура группы ЮКОС - компания Yukos Capital Sarl заявила, что Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге присудил компании в споре с Российской Федерацией компенсацию в размере 5 млрд долларов.
Znak.com
Суд решил, что «Россия незаконно экспроприировала займы, которые Yukos Capital выдал своей бывшей материнской компании, и не дала совершиться правосудию в этом деле в российских судах».
РБК
Арбитражный суд Москвы в 2006 году признал ЮКОС банкротом, компания была ликвидирована.
РИА Новости
В настоящее время в Нидерландах продолжается судебный процесс по основному спору вокруг ЮКОСа — бывшие акционеры нефтяной компании требуют от России около 50 миллиардов долларов (с учетом пеней сумма достигла 57 миллиардов).
РИА Новости

С чего всё началось

Генеральная прокуратура обжалует решение международного арбитража, который постановил, что Россия должна выплатить компенсацию Yukos Capital, говорится
 на сайте ведомства.

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