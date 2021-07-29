Курбан Омаров поделился видео, на котором его 5-летняя дочь задает вопросы про развод

Вчера Курбан Омаров поделился видео в своем микроблоге в Instagram, в котором показал как проводит время с 5-летней Теоной, рожденной в браке с Бородиной, сыном Омаром от первого брака и 12-летней Марусей, дочерью Ксении от первого брака.