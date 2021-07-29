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Бывшая структура ЮКОСа заявила о победе над Россией в арбитраже на $5 млрд

Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге присудил бывшей структуре группы ЮКОС, компании Yukos Capital Sarl, компенсацию $5 млрд, включая проценты и судебные издержки, по спору с Россией.
Коммерсантъ
По данным фонда Yukos, арбитраж постановил, что «Россия незаконно экспроприировала займы, которые Yukos Capital выдал своей бывшей материнской компании, и не дала совершиться правосудию в этом деле в российских судах», сообщает РБК.
Коммерсантъ
Основанием для рассмотрения спора был Договор к Энергетической хартии, который Россия подписала в 1994 году, применяла временно, но не ратифицировала.
РБК
Yukos Capital утверждала, что выдала ЮКОСу займы на миллиарды долларов, которые не были возвращены из-за банкротства и ликвидации компании по решениям российских властей.
РБК

С чего всё началось

Экс-структура ЮКОСа заявила о победе над Россией в арбитраже на $5 млрд

Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге вынес решение по существу спора компании Yukos Capital Sarl с Российской Федерацией, присудив бывшей структуре группы ЮКОС компенсацию на $5 млрд, включая проценты и судебные издержки.
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