Банк России назвал причины попадания граждан в финансовые пирамиды

По данным ЦБ, в месяц люди теряют в финансовой пирамиде 30 − 50 млн руб Также сотрудник Центробанка предупредил, что не нужно поддаваться на финансовую рекламу с участие известных спортсменов или актеров.