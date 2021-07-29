Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге присудил бывшей структуре группы ЮКОС, компании Yukos Capital Sarl, компенсацию $5 млрд, включая проценты и судебные издержки, по спору с Россией.
Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге вынес решение по существу спора компании Yukos Capital Sarl с Российской Федерацией, присудив бывшей структуре группы ЮКОС компенсацию на $5 млрд, включая проценты и судебные издержки.
По меньшей мере один человек погиб в результате лесного пожара в районе курортного города Манавгат в провинции Анталья на юге Турции, сообщил в четверг министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли.
По данным ЦБ, в месяц люди теряют в финансовой пирамиде 30 − 50 млн руб Также сотрудник Центробанка предупредил, что не нужно поддаваться на финансовую рекламу с участие известных спортсменов или актеров.