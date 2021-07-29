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Бывшая структура ЮКОСа заявила о победе над Россией в арбитраже на $5 млрд

Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге присудил бывшей структуре группы ЮКОС, компании Yukos Capital Sarl, компенсацию $5 млрд, включая проценты и судебные издержки, по спору с Россией.
Коммерсантъ
О решении в пользу Yukos Capital также сообщило профильное издание Global Arbitration Review.
РБК
Yukos Capital инициировала арбитражное разбирательство против России в 2013 году и изначально требовала компенсации от государства на $13 млрд.
РБК
Yukos Capital утверждала, что выдала ЮКОСу займы на миллиарды долларов, которые не были возвращены из-за банкротства и ликвидации компании по решениям российских властей.
РБК

С чего всё началось

Экс-структура ЮКОСа заявила о победе над Россией в арбитраже на $5 млрд

Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге вынес решение по существу спора компании Yukos Capital Sarl с Российской Федерацией, присудив бывшей структуре группы ЮКОС компенсацию на $5 млрд, включая проценты и судебные издержки.
РБК00:30

Подробнее о событии

Экс--структура ЮКОСа отсудила у России $5 млрд

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Экс-структура ЮКОСа заявила о победе над Россией в арбитраже на $5 млрд

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Экс-структура ЮКОСа объявила о победе над Россией в арбитраже

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Экс-структура Ходорковского отсудила у РФ 5 миллиардов долларов

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