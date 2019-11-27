Происшествия

ИзвестияИзвестияБывшая супруга хоккеиста Зайцева обвинила его семью в похищении детей

Бывшая жена российского хоккеиста Никиты Зайцева Маргарита обратилась в полицию с заявлением о похищении детей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в среду, 27 ноября. Как утверждает бывшая жена спортсмена, неизвестные люди напали на няню, порезали ей ухо и увезли малышей в неизвестном направлении.
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Бывшая жена хоккеиста Зайцева обвинила его семью в похищении детей

Экс-супруга российского хоккеиста Никиты Зайцева Маргарита заявила в полицию, что его родственники напали на няню их детей и насильно увезли малышей.
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Экс-супруга Никиты Зайцева обвинила его семью в похищении детей («Рен ТВ»)

Sports.ru06:57
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 19:23, Ашберн
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