Происшествия
ИзвестияБывшая супруга хоккеиста Зайцева обвинила его семью в похищении детей
Бывшая жена российского хоккеиста Никиты Зайцева Маргарита обратилась в полицию с заявлением о похищении детей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в среду, 27 ноября. Как утверждает бывшая жена спортсмена, неизвестные люди напали на няню, порезали ей ухо и увезли малышей в неизвестном направлении.
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с чего всё началось
Экс-супруга российского хоккеиста Никиты Зайцева Маргарита заявила в полицию, что его родственники напали на няню их детей и насильно увезли малышей.РЕН ТВ06:23
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