Происшествия
ИзвестияБывшая супруга хоккеиста Зайцева обвинила его семью в похищении детей
Бывшая жена российского хоккеиста Никиты Зайцева Маргарита обратилась в полицию с заявлением о похищении детей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в среду, 27 ноября. Как утверждает бывшая жена спортсмена, неизвестные люди напали на няню, порезали ей ухо и увезли малышей в неизвестном направлении.
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с чего всё началось
По мнению Маргариты, детей удерживает отец ее экс-супруга. Узнав о произошедшем, Зайцев пропустил домашний матч регулярного чемпионата НХЛ в Канаде и улетел в Россию, сославшись на семейные обстоятельства. Никита Зайцев — профессиональный российский хоккеист, заслуженный мастер спорта России.РЕН ТВ06:23
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