Происшествия

ИзвестияИзвестияБывшая супруга хоккеиста Зайцева обвинила его семью в похищении детей

Бывшая жена российского хоккеиста Никиты Зайцева Маргарита обратилась в полицию с заявлением о похищении детей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в среду, 27 ноября. Как утверждает бывшая жена спортсмена, неизвестные люди напали на няню, порезали ей ухо и увезли малышей в неизвестном направлении.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось

Бывшая жена хоккеиста Зайцева обвинила его семью в похищении детей

По мнению Маргариты, детей удерживает отец ее экс-супруга. Узнав о произошедшем, Зайцев пропустил домашний матч регулярного чемпионата НХЛ в Канаде и улетел в Россию, сославшись на семейные обстоятельства. Никита Зайцев — профессиональный российский хоккеист, заслуженный мастер спорта России.
РЕН ТВ06:23

Подробнее о событии

Экс-супруга российского хоккеиста заявила о похищении детей, пишут СМИ

РИА Новости10:13

СМИ: Экс-жена хоккеиста Зайцева обвинила его семью в похищении детей

RT на русском10:00

Скандал в семье хоккеиста Зайцева: жена обвинила в похищении детей

Московский Комсомолец10:21

Бывшая жена российского игрока НХЛ заявила о похищении детей

Газета.Ru11:28

Отец Никиты Зайцева: «Меня оклеветали. Похищение, отрезанное ухо — это чистой воды бред»

Спорт-Экспресс09:57

Отец хоккеиста Зайцева назвал враньем обвинения в похищении внуков

РЕН ТВ08:10

Экс-супруга Никиты Зайцева обвинила его семью в похищении детей («Рен ТВ»)

Sports.ru06:57
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 11:41, Ашберн
Шоу-бизнес

Певице Тине Тернер исполняется 80 лет

Аргументы недели вчера в 03:36
Общество

Краснодар стал четвёртым в рейтинге городов России по качеству жизни

REGNUM 07:08
Футбол

«Реал» упустил победу в матче с «ПСЖ»

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал" разошелся миром с "Пари Сен-Жермен".
Газета.Ru вчера в 17:33
Общество

В Роскачестве назвали лучшее вино страны

Лидером среди красных вин стало Каберне Качинское крымского Инкерманского завода марочных вин урожая 2015 года, а лучшим белым вином признали напиток, производимый компанией «Кубань Вино».
Профиль вчера в 09:29
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Известия вчера в 07:41
Политика

Деятели культуры попросили Путина не подписывать закон о физлицах-иноагентах

Правозащитники и деятели культуры просят президента РФ Владимира Путина не подписывать закон о признании физических лиц иностранными агентами.
Интерфакс 09:44
Наука

В вечной мерзлоте в Сибири нашли щенка возрастом 18 тыс. лет

В Сибири ученые нашли сохранившееся в вечной мерзлоте тело щенка, пролежавшее во льдах около 18 тыс. лет, пишут СМИ.
Взгляд.ру 08:43
Общество

Мосгордума приняла бюджет Москвы на три года

Московская городская дума приняла бюджет столицы на следующие три года — с 2020-го по 2022-й.
Известия 11:26
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Происшествия

Под Астраханью столкнулись электричка и автобус

По сообщению пресс-службы регионального ГУ МЧС России, в 8:15 на пульт дежурного поступил вызов о столкновении в Красноярском районе области электрички с автобусом ЛИАЗ, перевозящим рабочих Астраханского газоперерабатывающего завода.
Волга вчера в 23:56
Политика

На Украине задержали бизнесмена Альперина

Бизнесмен Вадим Альперин, которого президент Украины Владимир Зеленский накануне назвал «крёстным отцом контрабанды», задержан Национальным антикоррупционным бюро.
RT на русском 11:05
Политика

«Нафтогаз» пригрозил забирать в свои хранилища транзитный газ из РФ

Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина будет закачивать транзитный газ из России в подземные хранилища, если не будет заключен соответствующий контракт между странами, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 02:33
Политика

Apple сделала Крым российским в приложении «Погода»

Американская корпорация Apple устранила ошибку в своем приложении «Погода»: теперь Крым и Севастополь отображаются как российская территория, сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Коммерсантъ 05:36
Общество

Путин открыл памятник писателю Гранину в Петербурге

РБК 10:35
Происшествия

Пострадавшей в ДТП в Доминикане девочке из России ампутировали руки

REGNUM 00:37
Политика

Пушков оценил обращение четырех стран к России по Украине

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал обращение министров иностранных дел Украины, Эстонии, Литвы и Швеции с требованием по Украине.
Lenta.ru вчера в 20:19
Гаджеты

Смартфон Redmi K30 с 5G будет представлен 10 декабря

По данным портала 91mobiles, в декабре будет представлена обычная версия смартфона, а Redmi K30 Pro появится в следующем году.
Astera вчера в 05:12
Здоровье

Минздрав внес в правительство законопроект о ВИЧ-диссидентстве

Минздрав РФ разработал и внес в правительство проект федерального закона, предусматривающий запрет на распространение недостоверной информации о влиянии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
ТАСС 10:07
Экономика

Стоимость акций «Яндекса» установила исторический рекорд

Стоимость акций «Яндекса» на Московской бирже достигла нового исторического максимума, следует из материалов торгов.
РБК 11:30
Общество

Случайно запустившие ракету в Крыму военные выплатят 31 млн рублей

1 октября 2017 года во время подготовки к проверке ракеты на автоматизированном оборудовании Чебанов и Зверев нарушили правила безопасности, что привело к несанкционированному запуску ракеты Х-29ТД.
Известия вчера в 04:28
Энергетика

Власти Украины пообещали не повышать тарифы на газ

Проблема возможного роста тарифов обсуждалась украинскими властями из-за завершения в этом году газовых контрактов с Газпромом — на транзит и на покупку российского газа.
REGNUM 10:58
Общество

Азовское море после сильного отлива вернулось в привычные берега

Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, произошедшего в прошлые выходные.
Известия вчера в 07:35
Шоу-бизнес

Кажется, Меган Маркл действительно снова беременна

Bimru.ru 03:52
Происшествия

Гинекологов из Одессы поймали на изготовлении порнографии

Одесские гинекологи на протяжении полутора лет изготавливали порнографические материалы с участием своих пациенток.
Lenta.ru 08:42
Биатлон

Драчёв не исключил, что Старых может выступить на ЧМ по биатлону

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказал мнение о шансах 32-летней Ирины Старых выступить на предстоящем чемпионате мира по биатлону.
RT на русском 07:32
Общество

Как сделать 31 декабря выходным, рассказали в Роструде

В Роструде пояснили: если работодатель не против дополнительного дня отдыха, он может его предоставить. Тогда 31 декабря будет выходным.
Город342 08:30
Политика

Бригаде Росгвардии, охраняющей Крымский мост, вручили знамя

Глава Росгвардии Виктор Золотов вручил боевое знамя 115-й бригаде особого назначения, охраняющей Крымский мост.
Krym.News 09:34
Музыка

72-летняя София Ротару расстроена из-за нападок в Сети

«Тут же началась травля: мол, у Ротару закончились деньги, она возвращается в Россию на заработки», — рассказал «КП» концертный директор исполнительницы Сергей Лавров.
Woman.ru вчера в 10:01
Политика

Россия и Украина договорились о новом обмене заключенными

Москва и Киев вышли на финальную стадию переговоров по новому обмену заключенными между Россией, Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса.
Lenta.ru 10:48
Общество

Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, их фотографии разместил РБК.
RT на русском 08:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Никита Игоревич Зайцев
Российский хоккеист
Профессиональный российский хоккеист, защитник. В настоящее время является игроком «Оттава Сенаторз». Мастер спорта России международного класса. Заслуженный мастер спорта России. Кавалер Ордена Почёта.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное