Шоу-бизнес

Lenta.ruLenta.ruБывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером

Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу за 6,5 миллиона долларов. Об этом пишет газета Daily Mail. Свадебные торжества проходили на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии в отеле Kulm, который принадлежит семье жениха.
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Ксения Собчак
Дорогая моя Даша! Будь счастлива и любима! Ужасно жалко, что я не смогла долететь, но шлю тебе любовь и мальдивскую погоду на расстоянии. Ты лучшая, и ты это знаешь.
— Ксения Собчак, телеведущаяТелепрограмма 01:50

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