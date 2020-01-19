Дорогая моя Даша! Будь счастлива и любима! Ужасно жалко, что я не смогла долететь, но шлю тебе любовь и мальдивскую погоду на расстоянии. Ты лучшая, и ты это знаешь.

Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу за 6,5 миллиона долларов. Об этом пишет газета Daily Mail. Свадебные торжества проходили на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии в отеле Kulm, который принадлежит семье жениха.

Технологии WSJ: Amazon разрабатывает систему оплаты по скану ладони Американский онлайн-ретейлер Amazon разрабатывает терминалы, которые позволят потребителям расплачиваться в магазинах, сканируя ладонь, особенности поверхности которой будут связаны с номером дебетовой или кредитной карты.

Общество Рождаемость в Китае упала до минимума В 2019 году в Китае родилось 14,65 миллионов детей, что намного меньше, чем в прошлом году, сообщает гонконгская газета South China Morning Post.

Политика «Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.

Общество Депутат в Латвии пожаловался на употребление русского языка в стране Депутат латвийского сейма Александр Кирштейнис обратил внимание на нежелание русскоговорящих жителей страны говорить на латвийском языке, об этом 18 января сообщает портал Baltijas Balss.

Наука Все, что было не со мной Шум телевизора, по которому с самого утра крутят «Иронию судьбы» и «Гарри Поттера», вкусные запахи из кухни, уютная пижама с маленькими желтыми звездочками и рыжий кот Барсик, постоянно путающийся под ногами.