Шоу-бизнес

РБКРБКБывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером

Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером. О том, что пара расписалась, СМИ сообщили в октябре прошлого года.
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Ксения Собчак
Дорогая моя Даша! Будь счастлива и любима! Ужасно жалко, что я не смогла долететь, но шлю тебе любовь и мальдивскую погоду на расстоянии. Ты лучшая, и ты это знаешь.
— Ксения Собчак, телеведущаяТелепрограмма 01:50

Подробнее о событии

Собчак проигнорировала свадьбу бывшей жены российского олигарха

Экспресс газета07:39

Бывшая жена Абрамовича Даша Жукова сыграла свадьбу в Швейцарии. Первые фото

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Даша Жукова сыграла свадьбу в Швейцарии

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В Сети появилось первое фото со свадьбы Дарьи Жуковой

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Бывшая жена Абрамовича Дарья Жукова вновь вышла замуж: Роскошный отель в Швейцарии и принцесса среди гостей

Комсомольская правда04:25

Настоящая принцесса: Дарья Жукова выбрала пышное свадебное платье со шлейфом

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Подробности о свадьбе Дарьи Жуковой и Ставроса Ниархоса

Peopletalkвчера в 08:06
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