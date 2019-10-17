Шоу-бизнес
РИА НовостиБывшая жена Абрамовича вышла замуж за миллиардера, пишут СМИ
Основательница музея современного искусства "Гараж", дизайнер Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса, пишет US Weekly. Как рассказали изданию источники, близкие к паре, свадьба состоялась на прошлой неделе.
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Армия и оружие
Украина планирует создать угрозу Черноморскому флоту
ФАН вчера в 22:33
Общество
Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике
Online47.ru 14 октября в 21:35
Общество
Роспотребнадзор перечислил самые полезные орехи
iReactor 04:01
Гаджеты
Патч для Samsung Galaxy S10 решит проблему со сканером отпечатков
Компания Samsung выпустит специальный патч для смартфона Galaxy S10.
News.ru 03:45
Наука
Мумии поведали, чем болели люди в древности
Изучение болезней по мумиям превратилось в отдельную науку — палеопатологию, на службе которой имеются такие современные инструменты, как генетический анализ, компьютерная и магнитно-резонансная томография.
Pravda.Ru 10:49
Футбол
Матч «Барселона» — «Реал» перенесен на 18 декабря
Sport24.ru 15:38
Политика
Рада создала комиссию по расследованию деятельности трёх телеканалов
Верховная рада создала следственную комиссию по расследованию действий телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK, а также для обеспечения противодействия «информационному воздействию» России.
RT на русском 11:27
Политика
Эрдоган ответил на слова Трампа в Twitter
«Господин президент», — написал в ответ в Twitter Эрдоган, — «когда мы победим терроризм, который который является главным врагом человечества, будет спасено еще больше жизней».
РБК 17:54
Общество
В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивых купюр
В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивомонетничества для обмана банкоматов.
РИА Новости вчера в 06:02
Спорт
Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели вчера в 09:17
Авто
В Тольятти презентовали Lada Largus Karelia
На прошедшем 16 октября в Тольятти технопарке «Жигулевская долина», был презентован автомобиль Lada Largus Karelia.
Тарантас Ньюс вчера в 14:28
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Известия 15 октября в 22:40
Происшествия
Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции
Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшего 11 сентября 2001 года.
Российская газета 17:59
Баскетбол
ЦСКА победил «Химки» в матче Евролиги
В рамках 3-го тура Евролиги между собой встречались два российских клуба — ЦСКА и «Химки».
Metaratings 15:00
Политика
Комиссия Госдумы нашла нарушения в материалах ряда иностранных СМИ
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ нашла нарушения российского законодательства в материалах "Радио Свобода", Русской службы ВВС, "Голоса Америки", "Настоящего времени", "Медузы", заявил в четверг глава комиссии Василий Пискарев.
РИА Новости 12:16
Политика
Посольство США объяснило поездку дипломатов в Северодвинск
17 октября представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что сотрудники посольства США в Москве постоянно пытаются проникнуть в закрытые районы России и пренебрегают требованиями нотификации.
Lenta.ru 17:35
Космос
Гранит науки: Обнаружена первая известная экзопланета с дождем и водяными облаками
Эхо Москвы 15 октября в 07:52
Общество
Росстат сообщил о сокращении населения России в 2019 году
С января по август 2019 года население России сократилось на 52,5 тыс. человек с учетом естественной убыли населения и прироста за счет мигрантов, сообщает 17 октября «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.
Известия 11:50
Общество
Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2
Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК вчера в 21:08
Политика
РПЦ прекратит общение с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви
Представители русской православной церкви (РПЦ) заявили о разрыве молитвенного общения с представителями Элладской православной церкви (ЭПЦ), которые как либо признают неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Газета.Ru 09:36
Политика
Путин предложил отменить международный взнос России
Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.
Газета.Ru 13:36
Космос
Сразу две женщины впервые выйдут в открытый космос
Сразу две женщины впервые выйдут в открытый космос.
OAnews 01:29
Гаджеты
В России появился новый бренд недорогих кнопочных телефонов
Dgl.ru 15 октября в 04:18
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда
Минобороны России опубликовало рассекреченные документы об освобождении Белграда, из них можно узнать о том, что немецкие войска собирались взорвать все важнейшие элементы инфраструктуры города и культурные сооружения.
РИА Новости 17:18
Киберспорт
Riot Games анонсировала анимационный сериал по League of Legends
Inc-news.ru вчера в 14:53