Общество
Российская газетаБывшая жена главы Amazon стала самой богатой женщиной в США
Бывшая жена главы Amazon Джеффа Безоса стала самой богатой женщиной в США. Принадлежащие ей акции за неделю подорожали сразу на 10 процентов. Теперь состояние Маккензи Безос оценивается в 62,3 миллиарда долларов, сообщает журнал Forbes.
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с чего всё началось
Бывшая супруга главы Amazon Маккензи Безос возглавила рейтинг самых богатых женщин Соединенных Штатов по версии журнала Forbes, обогнав дочь основателя корпорации Walmart Элис Уолтон.Газета.Ruвчера в 22:02
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Опубликован трейлер фанатского ремейка GTA: San Andreas
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Российский боксер взял верх техническим нокаутом. Таким образом Ян стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе.
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Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19
Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
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Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
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Тамбовчане сегодня отмечают один из великих праздников у православных - День святых апостолов Петра и Павла.
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«Фенербахче» хочет купить у «Зенита» Дзюбу
Как сообщает источник, турецкий клуб уже связывался с форвардом, так как хочет купить опытного нападающего.
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Число пациентов с коронавирусом, которые скончались в Кемеровской области, увеличилось до 14, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
ФАН 02:05
Политика
Трамп впервые с начала пандемии появился на публике в маске
Президент США Дональд Трамп надел защитную маску во время посещения военно-медицинского госпиталя в пригороде Вашингтона.
Российская газета вчера в 18:55
Общество
Собянин назвал ЕГЭ показателем качества дистанционного обучения
Перевод «огромной образовательной машины» столицы в дистанционный формат был непрост, несмотря на то, что Москва — один из самых продвинутых городов в этом отношении, сказал Собянин в эфире канала «Россия 1». Сейчас можно говорить о том, что город оправился, хотя и небезболезненно, заявил градоначальник.
Известия 01:58
Общество
Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве
ТАСС вчера в 03:02
Общество
В России успешно завершены испытания вакцины от коронавируса
Исследование первой в мире вакцины от COVID-19 на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершилось.
Коммерсантъ 01:08
Политика
Видео киевских школьников о российском Крыме взбудоражило украинцев
Запись обнародована в соцсети Facebook и вызвала бурную реакцию среди украинцев.
ПолитРоссия вчера в 09:36
Общество
Володин призвал чиновников перестроить работу с федеральными проектами
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал саратовских чиновников ответственнее относится к реализации федеральных проектов.
АиФ Саратов 01:18
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
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Газета.Ru 10 июля в 09:52
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Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым
Газета.Ru вчера в 06:40
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Консоль на ARM-процессоре и iPhone за $200: слухи о новых продуктах Apple
Тим Кук открывает конференцию WWDC 2020 Как сообщил аргентинский Twitter-блогер Mauri QHD, Apple работает над игровой консолью на базе ARM-процессора.
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Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая
Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru вчера в 06:48
Происшествия
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Газета.Ru вчера в 16:19
Общество
Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12
Ранее ИА REGNUM сообщало, 10 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей двухдневной поездки в Татарию посетил завод по производству углеродного волокна в особой экономической зоне (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алабуга».
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Происшествия
Двое полицейских погибли в результате перестрелки в Техасе
По меньшей мере двое полицейских были убиты в перестрелке в американском городе Мак-Аллен (штат Техас).
ТАСС вчера в 22:06
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Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 10 июля в 07:23
Происшествия
Потерпевшие по делу Ефремова подготовили к нему иски на 1 млн рублей
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Назван фактор, удваивающий риск смерти от коронавируса
Высокий уровень сахара в крови увеличивает риск летального исхода от тяжелых форм заболевания Covid-19.
Gazeta.SPb 01:30
Происшествия
Два человека погибли в аварии с автобусом на севере Москвы
Два человека погибли, три пострадали в результате ДТП с участием рейсового автобуса на севере Москвы.
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Происшествия
В Новосибирской области 142 человека умерли от коронавируса
121 новый случай коронавируса за сутки выявили в Новосибирской области. Таковы данные оперативного штаба на утро 12 июля.
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Политика
В Боснии и Герцеговине сегодня вспоминают жертв геноцида в Сребренице
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