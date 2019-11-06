Происшествия
ИнтерфаксБывшая жена Цеповяза впала в кому
Бывшая жена осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя, которую судят за вымогательство, впала в кому. Процесс по ее делу отложили до 14 ноября, сообщили в пресс-службе Железнодорожного суда Ростова-на-Дону.
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Мы пока не знаем подлинной причины что с ней произошло. Знаем, что она в коме в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.
— Мурад Мусаев, адвокатРИА Новости 06:28
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Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Радио Комсомольская правда 03:27
Игры
В The Elder Scrolls Online можно будет поиграть бесплатно целую неделю
Издательство Bethesda Softworks и разработчики из ZeniMax Online Studios объявили, что в The Elder Scrolls Online можно будет играть бесплатно целую неделю.
Игромания.ру 06:00
Общество
Названы 4 знака Зодиака, у которых в ноябре наступает белая полоса
Астрологи, которые годами тщательно изучают натальные карты и систематизируют данные, обещают позитивные перемены в жизни для четырех знаков Зодиака.
Московский Комсомолец вчера в 18:11
Политика
Волкер подтвердил неприязнь Трампа к Украине
Глава американского государства Дональд Трамп не верил в то, что президент Украины Владимир Зеленский намерен бороться с коррупцией, сообщил экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
Взгляд.ру вчера в 18:31
Шоу-бизнес
У дочери телеведущей Гузеевой обнаружили опухоль
Дочь ведущей Первого канала Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова рассказала, что врачи снова диагностировали у нее опухоль.
Lenta.ru 12:27
Футбол
Брат Нигматуллина купил фальшивые билеты на матч «Локомотив» - «Ювентус»
В среду московский "Локомотив" принимает туринский "Ювентус" на стадионе в Москве в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
РИА Новости 13:31
Общество
В России могут отменить штрафы с камер за превышение средней скорости
Возле камер водители сбрасывают скорость, а потом опять набирают её, поэтому именно расчёты «среднего арифметического» позволяют добиться движения без превышений не в конкретной точке, а на всем участке пути.
За рулем Кубань 11:42
Общество
Госдума одобрила законопроект о возвращении вытрезвителей в РФ
Законопроект о возвращении в Россию системы вытрезвителей был одобрен Госдумой РФ.
Политическая Экспертиза вчера в 22:52
Происшествия
Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен
Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова.
ТАСС 10:53
Футбол
Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Sportbox.RU вчера в 05:03
Шоу-бизнес
Ребенка потеряла Наташа Королева после скандала с фото
Разгорелся скандал, казалось свое мнение о снимках не высказал лишь ленивый, об этом сообщает teleprogramma.pro Снимки вспылили в сети в 2015 году, хейтеры сошлись тогда во мнении, что Королева сама обнародовала фотографии и сделала это на фоне снижающейся популярности.
Privet-Rostov.ru 10:49
Происшествия
Под Курском в страшном ДТП погибли пять человек
Грузовик буквально подмял под себя легковушку. В результате ДТП все пять пассажиров иномарки скончались на месте.
КП - Курск 00:40
Происшествия
Росавиация может ограничить деятельность Azur Air
Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".
ТАСС 09:50
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии не признает сына от Оксаны Воеводиной
Как сообщают западные СМИ, бывший король Малайзии уверен, что ребенок может оказаться «сыном любого азиатского человека».
Wday.ru 09:45
Игры
Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии
Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
NewInform вчера в 13:53
Общество
Россиянин без вести пропал в Турции
Во время отдыха в Турции без вести пропал 25-летний уроженец республики Коми Никита Василевский, сообщает газета "Аргументы и Факты" со ссылкой на обращение тети пропавшего Елизаветы Кызьюровой.
Газета.Ru 13:09
Культура
Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Виталий Жигалин
После продолжительной болезни на 48-м году жизни умер актер Виталий Жигалин.
DP.RU 04:16
Политика
В Кремле не удивились желанию россиян решительных перемен в стране
В Кремле не знакомы с результатами опроса Московского центра Карнеги и "Левада-центра", согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, но отмечают, что желание перемен присутствует в обществе всегда.
Интерфакс 05:09
Политика
Зеленский шокирован работой танкового завода в Харькове
Украинский президент Владимир Зеленский был шокирован тем, что за 10 лет работы Харьковский завод транспортного машиностроения имени Вячеслава Малышева выпустил лишь один танк.
Газета.Ru 11:59
Происшествия
Неизвестный пригрозил сбросить взрывчатку на гипермаркет в Подмосковье
Неизвестный сообщил о планах сбросить взрывчатку с квадрокоптера на автомобильную парковку у магазина «Леруа Мерлен» в подмосковных Химках, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Московской области.
Lenta.ru 12:38
Политика
«Нафтогаз» предъявил «Газпрому» иски на $22 миллиарда
Коболев на своей странице в facebook заявил, что Россия предложила "Нафтогазу" "обнулить" почти $3 миллиарда по Стокгольмскому решению и отказаться от иска еще на $12 миллиардов.
Pravda.Ru вчера в 10:18
Технологии
Seagate выпустит жёсткие диски на 20 ТБ в будущем году
Заявлено, что первые коммерческие модели с термомагнитной технологией записи HAMR выйдут в будущем году.
Игромания.ру 13:05
Происшествия
Засыпало семечками. Под Оренбургом на элеваторе погибла женщина
Радио Sputnik 12:20
Политика
В «Википедии» не поняли слов Путина о замене энциклопедии
По словам исполнительного директора Wikimedia Foundation Станислава Козловского, заявление российского лидера Владимира Путина о замене «Википедии» на Большую российскую энциклопедию вызывает тревожные чувства.
Московский Комсомолец вчера в 16:26