Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксБывшая жена Цеповяза впала в кому

Бывшая жена осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя, которую судят за вымогательство, впала в кому. Процесс по ее делу отложили до 14 ноября, сообщили в пресс-службе Железнодорожного суда Ростова-на-Дону.
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Мурад Мусаев
Мы пока не знаем подлинной причины что с ней произошло. Знаем, что она в коме в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.
— Мурад Мусаев, адвокатРИА Новости 06:28

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Записку нашли у впавшей в кому бывшей жены Цеповяза

Rostov gazeta10:09

Дети нашли записку впавшей в кому экс-жены Цеповяза, сообщил источник

РИА Новости08:31

Бывшая жена Цеповяза впала в кому

Интерфакс05:42

Экс-супруга лидера банды Цапков впала в кому

161.ru07:24

Впала в кому: в Ростове отложили суд над бывшей женой Цеповяза

Donday.ru06:29

В Ростове перенесли слушания по делу экс-супруги Вячеслава Цеповяза

Дон-ТР07:30

Обвиняемая в вымогательстве 70 млн рублей бывшая супруга Цеповяза впала в кому

ТАСС04:43
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 14:08, Вашингтон
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО

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Политическая Экспертиза вчера в 22:52
Происшествия

Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен

Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова.
ТАСС 10:53
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Бывший король Малайзии не признает сына от Оксаны Воеводиной

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После продолжительной болезни на 48-м году жизни умер актер Виталий Жигалин.
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В Кремле не знакомы с результатами опроса Московского центра Карнеги и "Левада-центра", согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, но отмечают, что желание перемен присутствует в обществе всегда.
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