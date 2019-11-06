Происшествия
ИнтерфаксБывшая жена Цеповяза впала в кому
Бывшая жена осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя, которую судят за вымогательство, впала в кому. Процесс по ее делу отложили до 14 ноября, сообщили в пресс-службе Железнодорожного суда Ростова-на-Дону.
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Мы пока не знаем подлинной причины что с ней произошло. Знаем, что она в коме в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.
— Мурад Мусаев, адвокатРИА Новости 06:28
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Происшествия
Тревога на борту самолета в амстердамском аэропорту сработала случайно
Тревога на борту самолета в аэропорту Амстердама "Схипхол" сработала случайно, сообщает авиакомпания Air Europa.
РИА Новости 15:05
Политика
В Госдуму внесут законопроект об упрощённом получении гражданства
До декабря Правительство внесёт в Государственную Думу законопроект об упрощённом получении российского гражданства, предполагающий отмену требования об отказе от гражданства другого государства.
Парламентская газета 10:52
Политика
Госдеп США: Преемник аль-Багдади не протянет долго
В госдепартаменте США убеждены, что преемник уничтоженного лидера ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ террористической группировки "ИГИЛ") Абу-Бакра Аль-Багдади не проживет долго.
Российская газета 18:31
Футбол
Локомотив — Ювентус 1:2
На третьей минуте встречи в Москве вратарь хозяев Маоринато Гильерме не сумел зафиксировать мяч после удара Криштиану Роналду со штрафного, и тот между ног стража ворот закатился в сетку.
Газета.Ru 13:07
Здоровье
Врачи-диетологи рассказали, кому противопоказана хурма
Как заявила изданию "Вечерняя Москва" диетолог и фитотерапевт Анжелика Дюваль, хурма противопоказана больным с камнеобразованием в почках, так как она обладает мочегонным эффектом.
Российская газета 08:28
Политика
Кадыров предложил способы наказания для оскорбляющих честь в интернете
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал, «убивая, сажая и пугая», наказывать пользователей интернета, которые оскорбляют чью-то честь.
РБК 18:43
Происшествия
Отец Шамсутдинова: действия сына были ответом на насилие
Как передает "Интерфакс", Салимчан Шамсутдинов подчеркнул, что в беседе Рамиль не говорил о деталях происшедшего, но дал понять, что действовал осознанно, поскольку дал ответ на насилие против себя.
Вести.Ru 08:13
Кино
Как «Джокер» уважать себя заставил: обзор СМИ США и стран ЕС
Фильм «Джокер» режиссера Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли стал не просто успешной картиной в прокате — он вызвал яростные споры и даже опасения.
ИноСМИ 16:57
Игры
Вышла версия Red Dead Redemption 2 для ПК
ФАН вчера в 15:52
Гаджеты
В России можно взять iPhone в аренду
Сообщается, что сервис предлагает пять моделей смартфонов: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Max, iPhone XS и iPhone XS Max.
Игромания.ру 16:11
Авто
Раскрыты цены и интерьер кроссовера Aston Martin DBX
Как сообщает издание speedme.ru, в Москве уже состоялся закрытый показ Aston Martin DBX, однако ввиду того, официально модель дебютирует 20 ноября, журналистам запрещено публиковать снимки серийной модели.
32CARS.ru 00:30
Здоровье
Как избавиться от похмелья в домашних условиях, советуют исследователи
Исследователи посоветовали способы, которые могут помочь избавиться от похмелья в домашних условиях.
Пермь открытая вчера в 07:12
Политика
В ООН одобрили проект резолюции РФ по контролю над вооружениями
Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН на заседании в пятницу поддержал предложенный Россией проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению.
Российская газета 18:06
Музыка
Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.
ToDay News Ufa вчера в 23:13
Общество
Россиян сочли неготовыми платить за перемены
Большинство россиян (59 процентов) заявили, что считают перемены в стране необходимыми.
Lenta.ru вчера в 18:23
Политика
Иран возобновляет обогащение урана на объекте в Фордо
С 6 ноября Тегеран начинает обогащение урана на объекте в Фордо на уровне 5%. Ранее процесс был приостановлен ядерной сделкой.
ТК Звезда вчера в 13:34
Экономика
МВФ потребовал от ЕС подготовить чрезвычайный план на случай кризиса
По мнению чиновников, Евросоюз должен подготовить план на случай возникновения новых проблем, учитывая имеющиеся риски и возможное исчерпание возможностей нынешней монетарной политики, сообщает Bloomberg.
РБК 12:58
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подтвердила свою беременность
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru вчера в 05:18
Экономика
ЦБ усилит надзор за банками для повышения защиты персональных данных
ЦБ РФ усилит надзор в банковской сфере для улучшения защиты персональных данных клиентов кредитных организаций, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.
ТАСС 03:41
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде октября 2019 года снизилось до 6,36% годовых с 6,48% во 2-й и 1-й декадах месяца, сообщал ЦБ РФ.
Интерфакс 09:21
Политика
«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru 07:42
Культура
Apple запустила стриминговую платформу
24Videonews.ru 06:02
Политика
Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре
Высказывание президента Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру было ответом на конкретные слова одного из выступавших, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:13
Политика
В МИД РФ рассказали о курсе США на удушение кубинского народа
«По сути, Вашингтон взял курс на медленное удушение кубинского народа», — сказал Панкин.
REGNUM 12:49
Наука
Бессонная ночь заставила префронтальную кору повысить тревожность
Оказалось, что повышенная тревожность после бессонной ночи сопровождается снижением активности медиальной префронтальной коры и ослаблением связи между ней и отделами мозга, отвечающими за обработку эмоций.
N+1 вчера в 08:58
Политика
Трамп рассказал о телефонном разговоре с Эрдоганом
Президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter об "очень хорошем телефонном разговоре" с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, разговор касался, в частности, поимки боевиков "Исламского государства"*, ситуации на границе с Сирией.
РИА Новости 15:45