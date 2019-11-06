Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксБывшая жена Цеповяза впала в кому

Бывшая жена осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя, которую судят за вымогательство, впала в кому. Процесс по ее делу отложили до 14 ноября, сообщили в пресс-службе Железнодорожного суда Ростова-на-Дону.
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Мурад Мусаев
Мы пока не знаем подлинной причины что с ней произошло. Знаем, что она в коме в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.
— Мурад Мусаев, адвокатРИА Новости 06:28

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Записку нашли у впавшей в кому бывшей жены Цеповяза

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Дети нашли записку впавшей в кому экс-жены Цеповяза, сообщил источник

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Бывшая жена Цеповяза впала в кому

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Экс-супруга лидера банды Цапков впала в кому

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Впала в кому: в Ростове отложили суд над бывшей женой Цеповяза

Donday.ru06:29

В Ростове перенесли слушания по делу экс-супруги Вячеслава Цеповяза

Дон-ТР07:30

Обвиняемая в вымогательстве 70 млн рублей бывшая супруга Цеповяза впала в кому

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