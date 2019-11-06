Происшествия
ИнтерфаксБывшая жена Цеповяза впала в кому
Бывшая жена осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя, которую судят за вымогательство, впала в кому. Процесс по ее делу отложили до 14 ноября, сообщили в пресс-службе Железнодорожного суда Ростова-на-Дону.
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Мы пока не знаем подлинной причины что с ней произошло. Знаем, что она в коме в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.
— Мурад Мусаев, адвокатРИА Новости 06:28
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Общество
Европейские банки планируют отказаться от Visa и MasterCard
Около 20 банков Европы совместно разрабатывают общеевропейскую платежную систему, призванную заменить Visa и MasterCard.
Газета.Ru вчера в 22:00
Футбол
«Локомотив» и «Ювентус» огласили составы на матч ЛЧ
Газета.Ru 12:30
Политика
Зеленский шокирован работой танкового завода в Харькове
Украинский президент Владимир Зеленский был шокирован тем, что за 10 лет работы Харьковский завод транспортного машиностроения имени Вячеслава Малышева выпустил лишь один танк.
Газета.Ru 11:59
Общество
МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах
В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru 00:33
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве главы центра «Э» Ингушетии
В Москве задержали подозреваемого в убийстве главы центра "Э" Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщает РЕН.
Газета.Ru 11:08
Финансы
Сбербанк снизил ставки по рублёвым вкладам
Уточняется, что 4,65% годовых составляет максимальная ставка по вкладу «Сохраняй». Она была снижена на 0,45 процентного пункта.
REGNUM 12:02
Армия и оружие
NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию
За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Газета.Ru вчера в 18:46
Кино
Актер Евгений Миронов обвинил Ленина в русофобии
RuNews24.ru вчера в 11:35
Игры
Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии
Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
NewInform вчера в 13:53
Армия и оружие
ВКС России «прожарили» вакуумными бомбами бандформирования в Сирии
Военно-промышленный курьер 10:14
Происшествия
Росавиация может ограничить деятельность Azur Air
Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".
ТАСС 09:50
Кино
«Терминатор» возглавил американский прокат
Мировая премьера фильма состоялась 23 октября. Первые зрители пришли от нового "Терминатора" в восторг.
Piter.tv вчера в 07:09
Гаджеты
Fossil представила умные часы с электронными чернилами и стрелками
Компания Fossil представила линейку умных часов Hybrid HR, совмещающих постоянно включенный экран на электронных чернилах и обычные стрелки, сообщается в пресс-релизе компании.
N+1 07:31
Армия и оружие
Российский патруль забросали камнями в Сирии
Lenta.ru вчера в 22:43
Происшествия
В Кемерово неизвестный совершил нападение на адвоката
Неизвестный вечером в среду в Кемерово выстрелил в сопредседателя местной коллегии адвокатов, он госпитализирован, а стрелявший задержан, сообщает следственное управление СК РФ по региону и главк МВД.
РИА Новости 10:43
Футбол
Хонда подписал контракт с «Витессом»
«Витесс» на официальном сайте объявил о подписании контракта с японским полузащитником Кейсуке Хондой.
Чемпионат 09:10
Армия и оружие
Эрдоган сообщил о задержании жены аль-Багдади
Турецкие силы безопасности задержали в Сирии жену главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
РИА Новости 07:04
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
Bimru.ru 07:26
Политика
Медведев уволил замглавы Минприроды
Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Владимира Логинова от должности заместителя руководителя Министерства природных ресурсов и экологии.
RT на русском 03:50
Общество
В Турции пропал гражданин России
«По информации генерального консульства России в Анталье, сегодня в генконсульство обратилась Юлия Коваленко с просьбой оказать содействие в поисках её сына Никиты Василевского, пропавшего в турецком городе Сиде 1 ноября», — заявили в диппредставительстве.
RT на русском 11:55
Футбол
«Динамо» Загреб — «Шахтер»: букмекеры назвали фаворита матча
По мнению букмекеров, фаворитом матча является «Динамо», шансы которого оцениваются коэффициентом 2,4. Поставить на успех «Шахтера» можно за 2,9. В процентах вероятности это 40% и 32%.
Bookmaker-ratings.ru 06:23
Шоу-бизнес
Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40
Футбол
«Челси» и «Аякс» забили 8 голов в одном матче
Свободная Пресса вчера в 17:09
Политика
Украинская националистка назвала условие победы Киева над Москвой
Националистка, участница войны в Донбассе Маруся Зверобой заявила, что Украина сможет победить Россию, только если действующий глава государства Владимир Зеленский будет сотрудничать со своим предшественником Петром Порошенко.
Известия 10:36
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Автоновости дня вчера в 03:55
Наука
Ученые предрекли «неописуемые страдания» всему человечеству
Ученые со всего мира предрекли "неописуемые страдания" человечеству. Документ подписали 11 тысяч научных деятелей из 153 государств.
Piter.tv 01:19
Политика
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении денег
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.
Известия 07:31