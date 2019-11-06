Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксБывшая жена Цеповяза впала в кому

Бывшая жена осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя, которую судят за вымогательство, впала в кому. Процесс по ее делу отложили до 14 ноября, сообщили в пресс-службе Железнодорожного суда Ростова-на-Дону.
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Мурад Мусаев
Мы пока не знаем подлинной причины что с ней произошло. Знаем, что она в коме в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.
— Мурад Мусаев, адвокатРИА Новости 06:28

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Попытка суицида или отсрочка для адвокатов. Бывшая жена Цеповяза впала в кому накануне суда

Телеканал 360°17:00

Записку нашли у впавшей в кому бывшей жены Цеповяза

Rostov gazeta10:09

Бывшая жена Цеповяза впала в кому

Интерфакс05:42

Экс-супруга лидера банды Цапков впала в кому

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Впала в кому: в Ростове отложили суд над бывшей женой Цеповяза

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Дети нашли записку впавшей в кому экс-жены Цеповяза, сообщил источник

РИА Новости08:31

Обвиняемая в вымогательстве 70 млн рублей бывшая супруга Цеповяза впала в кому

ТАСС04:43
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Заявления Ермакова звучат на фоне озвученных ранее планов президента США Дональда Трампа заключить новый договор по контролю над вооружениями не только с Россией, но и с Китаем.
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Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования

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Таможня Финляндии с 1 мая 2016 г. по 30 июня 2019 г. неверно конвертировала несколько иностранных валют: российский рубль, китайский юань и доллар США.
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Происшествия

В Туле возле школы задержали мужчину с пневматической винтовкой

Полиция в Туле задержала мужчину, который направлялся в одну из школ с пневматической винтовкой.
РБК 15:46
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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
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Ольга Бузова призналась, что стала жертвой домашнего насилия

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«Шахтер» на 98-й минуте ушел от поражения в матче ЛЧ с загребским «Динамо»

Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде в компенсированное время ушли от поражения в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского "Динамо".
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Как уточняют СМИ, старший оперативник линейного отдела МВД на станции "Москва Савеловская" успел почти полностью прожевать две купюры, номиналом 1 и 5 тысяч рублей, еще четыре банкноты по тысяче рублей сотрудники полиции смогли вытащить у него из рта, пишет агентство РИА Новости.
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Microsoft записала культовый фильм «Супермен» на куске стекла

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Давивший полицейских на юго-западе Петербурга задержан неподалеку от отцовского «Сирокко»

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Центральный банк России назначил штраф Сбербанку за неподключение к системе быстрых платежей (СБП), заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время выступления в Совете Федерации.
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Экономика

Госдума ограничивает займы в ломбардах

Максимальную сумму, которую можно будет взять в виде займа в ломбарде, ограничат. Законопроект об этом прошел первое чтение в Госдуме.
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Технологии

В России решили создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей

Проект рассчитан на срок до 2024 года, его финансирование составит 24 млрд рублей.
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