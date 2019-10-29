Шоу-бизнес

News.ruNews.ruБывшая жена Дмитрия Тарасова запретила ему видеться с дочерью

Экс-супруга запретила бывшему игроку «Локомотива» Дмитрию Тарасову видеться с дочерью Ангелиной. Тарасов, который также был женат на певице и телеведущей Ольге Бузовой, в ответ на обвинения в невыплате алиментов рассказал в соцсети, что все задолженности погасил три месяца назад.
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