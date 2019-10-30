Шоу-бизнес
News.ruБывшая жена Дмитрия Тарасова запретила ему видеться с дочерью
Экс-супруга запретила бывшему игроку «Локомотива» Дмитрию Тарасову видеться с дочерью Ангелиной. Тарасов, который также был женат на певице и телеведущей Ольге Бузовой, в ответ на обвинения в невыплате алиментов рассказал в соцсети, что все задолженности погасил три месяца назад.
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Собирает на роды жене-ростовчанке: футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую супругу
Donday.ru28 октября в 01:13
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 23:18, Ашберн
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ФРС США снизила ставку третий раз подряд
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
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Продюсер Максим Фадеев сообщил о переменах в своем лейбле Malfa.
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Сийярто заявил, что Будапешт не готов ради геополитической выгоды жертвовать интересами 150 тыс. этнических венгров, которые проживают на западе Украины.
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В Москве тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут не более чем на 5%
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Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
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Сегодня, 30 октября, в ходе торжественного приема в Пражском граде, президент Чехии Милош Земан признал Крым частью Российской Федерации.
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Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
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Замок включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он был построен около 500 лет назад и признан национальным достоянием Японии в 1933 году.
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Президент РФ подчеркнул, что Украина получает российский газ и в настоящее время, пусть и по "ложному" реверсу.
Армия и оружие
Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади
Происшествия
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Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.
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Сегодня в Доме музыки и кино "Комсомолец" в 14 часов врач-невропатолог поликлиники № 2 Илья Дмитриев проведет открытую лекцию (0+).
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Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.
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PlayStation 4 заняла второе место среди самых продаваемых консолей в истории видеоигр.
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На Камчатке завели уголовное дело по факту смерти младенца в самолете
Смерть младенца на борту самолета при перелете с Камчатки в Хабаровск стала поводом для возбуждения уголовного дела.
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Изучен механизм защиты человека от золотистого стафилококка
Шведские исследователи провели анализ существующих данных о золотистом стафилококке, чтобы понять, как кожа человека противостоит ему.