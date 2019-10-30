Шоу-бизнес

News.ruNews.ruБывшая жена Дмитрия Тарасова запретила ему видеться с дочерью

Экс-супруга запретила бывшему игроку «Локомотива» Дмитрию Тарасову видеться с дочерью Ангелиной. Тарасов, который также был женат на певице и телеведущей Ольге Бузовой, в ответ на обвинения в невыплате алиментов рассказал в соцсети, что все задолженности погасил три месяца назад.
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День разборок: Дмитрий Тарасов ответил на обвинения еще одной бывшей жены

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Бывшая жена Дмитрия Тарасова опровергла слова футболиста о том, что он купил их дочери две квартиры

Вокруг ТВ07:07

Коварство Тарасова или как футболист лишит родительских прав бывшую жену?

Версия.Инфовчера в 21:00

Бывшая жена Тарасова: «Никогда не препятствовала его общению с дочерью, но Дима строил любовь»

StarHit.ruвчера в 16:00

«Путаешься в показаниях»: Дмитрий Тарасов вновь обвинил экс-супругу

Woman.ru10:38

Дмитрий Тарасов: «Хочу, чтобы все мои дети были обеспечены в равных долях»

Спорт-Экспрессвчера в 06:43

Дмитрий Тарасов снова намерен судиться с бывшей супругой

Наша версия27 октября в 09:54
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 17:07, Вашингтон
Экономика

Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru вчера в 06:13
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Возвращение на Тедас: Dragon Age 4 выйдет в 2022 году

Новая игра в серии Dragon Age выйдет не раньше апреля 2022 года.
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Боксер Денис Лебедев захотел запретить телевидение в России

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Капремонт нижегородской поликлиники №1 завершится к 15 декабря

Капитальный ремонт поликлиники №1 в Приокском районе Нижнего Новгорода завершится к 15 декабря.
КП - Нижний Новгород 10:25
Шоу-бизнес

Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Известия 06:50
Шоу-бизнес

Юлия Барановская назвала Аршавина душевнобольным

Телеведущая Юлия Барановская назвала душевно больным отца своих троих детей футболиста Андрея Аршавина.
Газета.Ru 10:44
Шоу-бизнес

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

РИА Новости вчера в 12:35
Политика

Мэр уральского города объявил о 300-миллионном сокращении бюджета из-за Шипулина

Мэр города Краснотурьинск Свердловской области Александр Устинов заявил о сокращении финансирования из регионального бюджета из-за того, что бывший биатлонист Антон Шипулин набрал в муниципалитете недостаточно высокий процент на довыборах в Госдуму в сентябре 2019 года.
Lenta.ru 16:51
Политика

Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу

Президент РФ подчеркнул, что Украина получает российский газ и в настоящее время, пусть и по "ложному" реверсу.
ТАСС 15:33
Происшествия

Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете

Инцидент произошел на борту самолета, вылетавшего из московского аэропорта Шереметьево в Тель-Авив.
Известия 12:20
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости 10:56
Политика

Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США

Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
RT на русском 15:12
Культура

Эмир Кустурица снял клип российской группы The Hatters

Сербский режиссёр Эмир Кустурица снял клип российской группе The Hatters.
News.ru 07:21
Происшествия

Директора Физического института РАН задержали в Москве

В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
РБК 11:34
Кино

Половину фильмов, профинансированных Минкультом, почти никто не увидел

Россияне не смотрели больше половины фильмов, профинансированных Министерством культуры с 2015 года, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на базу данных господдержки кинематографа.
МОЁ! Оnline Воронеж 00:10
Армия и оружие

Норвегия отреагировала на операцию подлодок РФ в Северной Атлантике

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг прокомментировала операцию подводных лодок ВМФ России в Северной Атлантике.
Газета.Ru 09:55
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз

Уралинформбюро 08:41
Футбол

Футбольный клуб «Уфа» в Кубке России уступил ЦСКА

Фото: пресс-служба ПФК ЦСКА В минувшие выходные футбольный клуб «Уфа» в Премьер-Лиге крупно уступил «Тамбову».
Телеканал UTV 14:13
Шоу-бизнес

Муж Лолиты ответил на обвинения в изменах

Напомним, Лолита подала на развод со своим пятым мужем, с которым состояла в браке с 2009 года.
Взгляд.ру 11:11
Происшествия

Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном» ребенке под Кировом

Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.
РЕН ТВ 14:45
Шоу-бизнес

Рики Мартин стал отцом в четвертый раз

В конце сентября Рики Мартин признался, что скоро снова станет отцом.
StarHit.ru 06:40
Хоккей

Овечкин занял 12-е место по количеству голов в НХЛ

Игрок американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин поднялся до 12 места по числу голов забитых в рамках чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МедиаКорСеть 06:39
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Президент Чили отменил саммит АТЭС

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Общество

ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян

Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
РБК 04:42
Происшествия

Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова

Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 14:05
Общество

Возле посольства США в Багдаде разорвался снаряд

Реактивный снаряд разорвался в "зеленой зоне" рядом с посольством США в столице Ирака - Багдаде.
Газета.Ru 16:03
Экономика

Четыре мусороперерабатывающих завода построят в Подмосковье

В Подмосковье построят четыре мусороперерабатывающих завода с выработкой электроэнергии.
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Йордан Осорио: «Хотелось бы продолжить карьеру в „Зените“»

Хотелось бы продолжить карьеру в «Зените» и приносить максимум пользы команде.
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Маркизио прокомментировал нападение грабителей на его семью

Бывший полузащитник "Ювентуса", "Зенита" и сборной Италии Клаудио Маркизио прокомментировал нападение на его семью со стороны вооруженных преступников.
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Экономика

Сбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru

Сбербанк подтвердил сделку по покупке миноритарной доли в интернет-компании Mail.ru Group.
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