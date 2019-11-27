Происшествия

РБКРБКБывшая жена Никиты Зайцева обвинила отца хоккеиста в похищении детей

По словам экс-супруги спортсмена, неизвестные напали на няню, отрезали ей ухо, посадили детей в машину и увезли. Маргарита считает, что детей удерживает отец Никиты Зайцева. Отец хоккеиста Игорь Зайцев опроверг информацию о похищении детей.
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Бывшая жена хоккеиста Зайцева обвинила его семью в похищении детей

По мнению Маргариты, детей удерживает отец ее экс-супруга. Узнав о произошедшем, Зайцев пропустил домашний матч регулярного чемпионата НХЛ в Канаде и улетел в Россию, сославшись на семейные обстоятельства. Никита Зайцев — профессиональный российский хоккеист, заслуженный мастер спорта России.
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Бывшая жена Никиты Зайцева обвинила отца хоккеиста в похищении детей

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