с чего всё началось

Бывшая жена главы Amazon Джеффа Безоса стала самой богатой женщиной в США. Принадлежащие ей акции за неделю подорожали сразу на 10 процентов. Теперь состояние Маккензи Безос оценивается в 62,3 миллиарда долларов, сообщает журнал Forbes.

Бывшая жена главы Amazon стала самой богатой женщиной в США

Происшествия Генпрокуратура объяснила характер травм погибших на перевале Дятлова В Генпрокуратуре России сообщили, что проанализировали характеристики каждой травмы туристов, погибших на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году. 3,3K

Общество Онищенко назвал КНР самой безопасной страной для путешествий Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что Китай является наиболее безопасной страной для путешествий на данный момент. 198

Общество При беспорядках в Белграде пострадали 14 полицейских Четырнадцать полицейских пострадали во время беспорядков в Белграде у здания парламента вечером в пятницу, задержан 71 человек, сообщил директор полиции Владимир Ребич. 17

Футбол Судья Лапочкин подозревается в ставках на тотализаторе Вечером в субботу появилась информация, что арбитр, недавно обслуживавший матч «Спартака», подозревается в игре на тотализаторе.

Политика Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru". 1,1K

Армия и оружие Генерал войск ПВО СССР объяснил цели испытаний С-400 в Турции Бывший заместитель командующего войск противовоздушной обороны Сухопутных войск СССР генерал-лейтенант Александр Лузан заявил, что испытания российских систем С-400 позволили турецким военнослужащим изучить особенности применения, а также оценить эффективность российских комплексов и, вероятно, обнаружить слабые места. 11

Общество Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19 Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом. 1,3K

Единоборства Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).

Гаджеты Раскрыты секретные функции смартфонов Секретные возможности смартфонов раскрыл эксперт проекта НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко, передает агентство «Прайм». 17

Политика СБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии Совбез ООН принял резолюцию о продлении трансграничного механизма помощи Сирии через один пропускной пункт на границе с Турцией на год. 386

Общество В сеть утёк дебютный трейлер Far Cry 6 За сутки до презентации Ubisoft Forward в сети появился дебютный трейлер Far Cry 6 на французском языке. 2

Происшествия Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на севере Китая Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в воскресенье на территории провинции Хэбэй на севере Китая.

Общество Ученый сообщил о росте заразности коронавируса Заразность коронавируса повысилась на 30% из-за мутации ДНК. Об этом сообщил ученый из Гонконга, пишет South China Morning Post. 35