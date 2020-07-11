Общество
Российская газетаБывшая жена главы Amazon стала самой богатой женщиной в США
Бывшая жена главы Amazon Джеффа Безоса стала самой богатой женщиной в США. Принадлежащие ей акции за неделю подорожали сразу на 10 процентов. Теперь состояние Маккензи Безос оценивается в 62,3 миллиарда долларов, сообщает журнал Forbes.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Бывшая супруга главы Amazon Маккензи Безос возглавила рейтинг самых богатых женщин Соединенных Штатов по версии журнала Forbes, обогнав дочь основателя корпорации Walmart Элис Уолтон.Газета.Ruвчера в 22:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 05:46, Ашберн
Происшествия
По факту ограбления банка в Санкт-Петербурге возбудили дело
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту вооруженного ограбления банка.
Известия 04:21
Религия
12 июля православная церковь отмечает День Петра и Павла
Новости Курортного района Санкт-Петербурга 04:02
Общество
Новые акции в поддержку Фургала в Хабаровске прошли без задержаний
Несанкционированные акции в Хабаровске в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, прошли без задержаний.
РБК 04:10
Путешествия
Решение об обмене туристами с Абхазией может появиться в ближайшие дни
Появилась информация, что в ночь с 14 на 15 июля могут принять решение о допуске туристов на местные курорты.
Countryscanner вчера в 15:11
Происшествия
Генпрокуратура объяснила характер травм погибших на перевале Дятлова
В Генпрокуратуре России сообщили, что проанализировали характеристики каждой травмы туристов, погибших на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году.
Lenta.ru вчера в 08:47
Общество
Онищенко назвал КНР самой безопасной страной для путешествий
Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что Китай является наиболее безопасной страной для путешествий на данный момент.
RT на русском вчера в 23:08
Общество
При беспорядках в Белграде пострадали 14 полицейских
Четырнадцать полицейских пострадали во время беспорядков в Белграде у здания парламента вечером в пятницу, задержан 71 человек, сообщил директор полиции Владимир Ребич.
РИА Новости вчера в 05:58
Происшествия
Полицейские разыскивают пассажира машины, устроившего стрельбу на МКАД
Столичные полицейские ведут розыск пассажира машины, который, по предварительным данным, устроил стрельбу на МКАД.
ТАСС 04:48
Футбол
Судья Лапочкин подозревается в ставках на тотализаторе
Вечером в субботу появилась информация, что арбитр, недавно обслуживавший матч «Спартака», подозревается в игре на тотализаторе.
BetOn 05:21
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Экономика
С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа.
Российская газета вчера в 21:40
Политика
Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 10 июля в 07:23
Происшествия
Известная мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье
В Подмосковье погибла мотоблогер Ксения Никитина на трассе М-8. Она направлялась в колонне мотоциклистов в Ярославль.
Газета.Ru вчера в 16:19
Шоу-бизнес
Сын Дэвида Бекхэма сделал предложение дочери миллиардера
21-летний Бруклин несколько недель назад сделал предложение Николе Пельтц, которая старше его на четыре года.
Московский Комсомолец 03:29
Армия и оружие
Генерал войск ПВО СССР объяснил цели испытаний С-400 в Турции
Бывший заместитель командующего войск противовоздушной обороны Сухопутных войск СССР генерал-лейтенант Александр Лузан заявил, что испытания российских систем С-400 позволили турецким военнослужащим изучить особенности применения, а также оценить эффективность российских комплексов и, вероятно, обнаружить слабые места.
Военное дело 04:55
Общество
Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19
Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
Политика
Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым
Газета.Ru вчера в 06:40
Единоборства
Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Гаджеты
Раскрыты секретные функции смартфонов
Секретные возможности смартфонов раскрыл эксперт проекта НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко, передает агентство «Прайм».
Lenta.ru вчера в 23:55
Здоровье
В России успешно завершены испытания вакцины от коронавируса
Исследование первой в мире вакцины от COVID-19 на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершилось.
Коммерсантъ 01:08
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости 10 июля в 11:00
Общество
Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью туберкулезом
Чукотка возглавила список регионов с самой высокой заболеваемостью туберкулезом, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.
РИА Новости 02:05
Политика
СБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии
Совбез ООН принял резолюцию о продлении трансграничного механизма помощи Сирии через один пропускной пункт на границе с Турцией на год.
Российская газета вчера в 17:54
Футбол
«Спартак» проиграл «Сочи» в 28-м туре первенства России
В результате "Сочи" одержал важнейшую для себя викторию: набрав 33 очка, " барсы" догнали "Спартак" и ушли из зоны вылета.
Российская газета вчера в 15:33
Общество
В сеть утёк дебютный трейлер Far Cry 6
За сутки до презентации Ubisoft Forward в сети появился дебютный трейлер Far Cry 6 на французском языке.
CyberSport.ru вчера в 16:43
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на севере Китая
Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в воскресенье на территории провинции Хэбэй на севере Китая.
ТАСС 01:26
Общество
Ученый сообщил о росте заразности коронавируса
Заразность коронавируса повысилась на 30% из-за мутации ДНК. Об этом сообщил ученый из Гонконга, пишет South China Morning Post.
РБК 03:53
Общество
Володин призвал чиновников перестроить работу с федеральными проектами
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал саратовских чиновников ответственнее относится к реализации федеральных проектов.
АиФ Саратов 01:18
Общество
Итальянцы рассказали, туристов из каких стран не хотят принимать летом
Две трети жителей Италии не хотят, чтобы американские туристы возвращались к ним в страну этим летом, сообщает TheLocal.it со ссылкой на опрос, проведенный исследовательской компанией YouGov.
РИА Новости 04:05