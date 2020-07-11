Общество

Российская газетаРоссийская газетаБывшая жена главы Amazon стала самой богатой женщиной в США

Бывшая жена главы Amazon Джеффа Безоса стала самой богатой женщиной в США. Принадлежащие ей акции за неделю подорожали сразу на 10 процентов. Теперь состояние Маккензи Безос оценивается в 62,3 миллиарда долларов, сообщает журнал Forbes.
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с чего всё началось
Бывшая супруга главы Amazon Маккензи Безос возглавила рейтинг самых богатых женщин Соединенных Штатов по версии журнала Forbes
, обогнав дочь основателя корпорации Walmart Элис Уолтон.
Газета.Ruвчера в 22:02

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В США сменился лидер в списке самых богатых женщин страны

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Бывшая супруга главы Amazon стала самой богатой женщиной США

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Бывшая жена основателя Amazon стала самой богатой женщиной США

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Бывшая жена богатейшего человека мира стала богатейшей женщиной в США

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Бывшая жена Безоса стала самой богатой женщиной в США

РБКвчера в 20:19

Бывшая жена основателя Amazon стала самой богатой женщиной в США

Forbesвчера в 09:38
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Названы регионы России с самой высокой заболеваемостью туберкулёзом

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Возбудитель болезни был установлен только 7 января 2020 года — это ранее неизвестный тип коронавируса SARS-CoV-2 (вызываемое им заболевание назвали COVID-19).В мире, по последним данным, число заболевших превысило 12,68 млн, умерли более 564 тыс. человек.
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Происшествия

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По меньшей мере двое полицейских были убиты в перестрелке в американском городе Мак-Аллен (штат Техас).
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Вучич назвал бессмысленной позицию Косово на переговорах под эгидой ЕС

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Происшествия

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Что запрещается делать 12 июля, на Петров день

Поскольку день Петра и Павла считается большим церковным праздником, запрещается любая работа, уборка и стирка.
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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

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В Волгоградской области продлили ограничительный режим до 31 июля

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Политика

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Chery назвала характеристики кроссовера Tiggo 7 Pro для России

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Экономика

Сбербанк зафиксировал падение зарплат у половины работающих россиян

С марта по май 2020 года сокращение зарплат работающих россиян произошло в основных отраслях экономики, на которые приходится почти 75% занятых.
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Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым

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Арбитр Федотов: Заболотный не фолил на Понсе, это не пенальти

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак».
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Наставник «Аталанты» высказался о судействе в матче с «Ювентусом»

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Менеджер Хабиба опроверг информацию о завершении карьеры бойца

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Трамп впервые с начала пандемии появился на публике в маске

Президент США Дональд Трамп надел защитную маску во время посещения военно-медицинского госпиталя в пригороде Вашингтона.
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Джефф Безос
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Американский предприниматель, основатель и глава интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком мира по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $150,7 млрд. По данным на май 2020 года его состояние составляло $143,2 млрд.
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