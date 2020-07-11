с чего всё началось

Бывшая жена главы Amazon Джеффа Безоса стала самой богатой женщиной в США. Принадлежащие ей акции за неделю подорожали сразу на 10 процентов. Теперь состояние Маккензи Безос оценивается в 62,3 миллиарда долларов, сообщает журнал Forbes.

Бывшая жена главы Amazon стала самой богатой женщиной в США

Общество Названы регионы России с самой высокой заболеваемостью туберкулёзом В России в 2019 году самый высокий показатель заболеваемости туберкулёзом зафиксирован на Чукотке (136,9 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения).

Единоборства Волкановски защитил титул в бою с Холлоуэйем на турнире UFC 251 В титульном бою полулёгкой весовой категории на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове», проходящем в Абу-Даби (ОАЭ), сошлись действующий чемпион 28-летний австралиец Алекс Волкановски и претендент на титул из США Макс Холлоуэй.

Политика Мендель прокомментировала новости о беременности от Зеленского Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла информацию "24 канала" о том, что она якобы ждет ребенка от Зеленского. 7

Происшествия Еще пятеро новосибирцев скончались от коронавируса Возбудитель болезни был установлен только 7 января 2020 года — это ранее неизвестный тип коронавируса SARS-CoV-2 (вызываемое им заболевание назвали COVID-19).В мире, по последним данным, число заболевших превысило 12,68 млн, умерли более 564 тыс. человек. 1

Политика Вучич назвал бессмысленной позицию Косово на переговорах под эгидой ЕС Президент Сербии Вучич назвал бессмысленными требования властей самопровозглашенной республики Косово, выдвинутые на недавних переговорах в Париже под эгидой ЕС.

Происшествия Соловьев возмутился заявлениями адвоката Ефремова о богатстве Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев поразил телеведущего Владимира Соловьева высказываниями о своем богатстве. 52

Музыка Александр Ревва презентовал клип «Перетанцуй меня» В видеоролике видно, как Артур Пирожков начинает танцевать дома, соблюдая режим самоизоляции, однако ему становится скучно танцевать одному, и он отправляется во двор, где продолжает танцевать. 16

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции. 6K

Политика В Польше началось голосование во втором туре выборов президента Министерство здравоохранения Польши учло опыт первого тура выборов, когда из-за усиленных санитарных мер перед избирательными участками выстраивались огромные очереди.

Авто Chery назвала характеристики кроссовера Tiggo 7 Pro для России В продажу машина поступит в РФ до начала этой осени. Несколько позже будет известна стоимость новинки и ее комплектация. 19

Экономика Сбербанк зафиксировал падение зарплат у половины работающих россиян С марта по май 2020 года сокращение зарплат работающих россиян произошло в основных отраслях экономики, на которые приходится почти 75% занятых. 127

Футбол Наставник «Аталанты» высказался о судействе в матче с «Ювентусом» Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини высказался о судействе в матче 32-го тура чемпионата Италии против туринского "Ювентуса", передает Football Italia.

Наука Фитопланктон в Северном Ледовитом океане увеличился на 57 процентов Исследователями Стэнфордского университета в США провели исследование, которое выявило увеличение численности фитопланктона в Северном Ледовитом океане на 57 процентов за последние два десятка лет. 9