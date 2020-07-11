Общество
Российская газетаБывшая жена главы Amazon стала самой богатой женщиной в США
Бывшая жена главы Amazon Джеффа Безоса стала самой богатой женщиной в США. Принадлежащие ей акции за неделю подорожали сразу на 10 процентов. Теперь состояние Маккензи Безос оценивается в 62,3 миллиарда долларов, сообщает журнал Forbes.
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с чего всё началось
Бывшая супруга главы Amazon Маккензи Безос возглавила рейтинг самых богатых женщин Соединенных Штатов по версии журнала Forbes, обогнав дочь основателя корпорации Walmart Элис Уолтон.Газета.Ruвчера в 22:02
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Общество
Названы регионы России с самой высокой заболеваемостью туберкулёзом
В России в 2019 году самый высокий показатель заболеваемости туберкулёзом зафиксирован на Чукотке (136,9 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения).
RT на русском 00:00
Единоборства
Волкановски защитил титул в бою с Холлоуэйем на турнире UFC 251
В титульном бою полулёгкой весовой категории на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове», проходящем в Абу-Даби (ОАЭ), сошлись действующий чемпион 28-летний австралиец Алекс Волкановски и претендент на титул из США Макс Холлоуэй.
Чемпионат 00:57
Общество
С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа.
Российская газета вчера в 21:40
Общество
Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала
Известия вчера в 06:20
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости вчера в 08:26
Общество
В России могут запретить эксплуатацию старых автомобилей на дорогах
Picsnews.net вчера в 11:22
Политика
Мендель прокомментировала новости о беременности от Зеленского
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла информацию "24 канала" о том, что она якобы ждет ребенка от Зеленского.
Вести.Ru вчера в 11:36
Происшествия
Еще пятеро новосибирцев скончались от коронавируса
Возбудитель болезни был установлен только 7 января 2020 года — это ранее неизвестный тип коронавируса SARS-CoV-2 (вызываемое им заболевание назвали COVID-19).В мире, по последним данным, число заболевших превысило 12,68 млн, умерли более 564 тыс. человек.
Тайга.инфо 00:02
Армия и оружие
«Новая газета»: Антиправительственная армия фельдмаршала Халифы Хафтара использует в Ливии броневики ЧВК Вагнера
Силам Халифы Хафтара пришлось отступить от Триполи в конце мая – фото и видео процесса, как пишет «Новая газета», распространились в сети.
Эхо Москвы вчера в 09:05
Происшествия
Двое полицейских погибли в результате перестрелки в Техасе
По меньшей мере двое полицейских были убиты в перестрелке в американском городе Мак-Аллен (штат Техас).
ТАСС вчера в 22:06
Политика
Вучич назвал бессмысленной позицию Косово на переговорах под эгидой ЕС
Президент Сербии Вучич назвал бессмысленными требования властей самопровозглашенной республики Косово, выдвинутые на недавних переговорах в Париже под эгидой ЕС.
Российская газета 10 июля в 08:08
Происшествия
Соловьев возмутился заявлениями адвоката Ефремова о богатстве
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев поразил телеведущего Владимира Соловьева высказываниями о своем богатстве.
URA.Ru вчера в 15:15
Музыка
Александр Ревва презентовал клип «Перетанцуй меня»
В видеоролике видно, как Артур Пирожков начинает танцевать дома, соблюдая режим самоизоляции, однако ему становится скучно танцевать одному, и он отправляется во двор, где продолжает танцевать.
Evo-rus.com вчера в 07:36
Религия
Что запрещается делать 12 июля, на Петров день
Поскольку день Петра и Павла считается большим церковным праздником, запрещается любая работа, уборка и стирка.
Волгоградская правда вчера в 23:44
Футбол
Месси установил историческое достижение Ла Лиги
ГЛАС.RU вчера в 22:04
Общество
В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса
"Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса", - рассказал Тарасов.
РИА Новости 00:03
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 10 июля в 09:52
Политика
В Польше началось голосование во втором туре выборов президента
Министерство здравоохранения Польши учло опыт первого тура выборов, когда из-за усиленных санитарных мер перед избирательными участками выстраивались огромные очереди.
ТАСС 01:03
Здоровье
В Волгоградской области продлили ограничительный режим до 31 июля
Сегодня на заседании оперштаба было принято решение о продлении ограничительного режима до 31 июля включительно.
Московский Комсомолец вчера в 13:45
Политика
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Страна Советов on-line вчера в 11:20
Авто
Chery назвала характеристики кроссовера Tiggo 7 Pro для России
В продажу машина поступит в РФ до начала этой осени. Несколько позже будет известна стоимость новинки и ее комплектация.
Evo-rus.com 10 июля в 01:37
Экономика
Сбербанк зафиксировал падение зарплат у половины работающих россиян
С марта по май 2020 года сокращение зарплат работающих россиян произошло в основных отраслях экономики, на которые приходится почти 75% занятых.
РБК 10 июля в 12:54
Политика
Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым
Газета.Ru вчера в 06:40
Футбол
Арбитр Федотов: Заболотный не фолил на Понсе, это не пенальти
Арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак».
Чемпионат вчера в 14:50
Футбол
Наставник «Аталанты» высказался о судействе в матче с «Ювентусом»
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини высказался о судействе в матче 32-го тура чемпионата Италии против туринского "Ювентуса", передает Football Italia.
Газета.Ru вчера в 22:05
Экономика
В Кремле не поверили, что 45% россиян выживают на 15 тысяч рублей
После пандемии COVID-19 доля россиян, чей доход не превышает 15 тысяч рублей в месяц, возросла с 38,1% в феврале до 44,6% в июне.
ИА Хакасия 08 июля в 17:17
Наука
Фитопланктон в Северном Ледовитом океане увеличился на 57 процентов
Исследователями Стэнфордского университета в США провели исследование, которое выявило увеличение численности фитопланктона в Северном Ледовитом океане на 57 процентов за последние два десятка лет.
МедиаПоток вчера в 08:57
Авто
«АвтоВАЗ» начал производить внедорожники Niva под брендом Lada
Напомним, что внедорожник Niva (2123) является изначально разработкой АВТОВАЗа и ее сборка стартовала еще в 2000 году под маркой LADA.
Evo-rus.com 00:00
Единоборства
Менеджер Хабиба опроверг информацию о завершении карьеры бойца
Спорт-Экспресс вчера в 19:52
Политика
Трамп впервые с начала пандемии появился на публике в маске
Президент США Дональд Трамп надел защитную маску во время посещения военно-медицинского госпиталя в пригороде Вашингтона.
Российская газета вчера в 18:55