Общество

Российская газетаРоссийская газетаБывшая жена главы Amazon стала самой богатой женщиной в США

Бывшая жена главы Amazon Джеффа Безоса стала самой богатой женщиной в США. Принадлежащие ей акции за неделю подорожали сразу на 10 процентов. Теперь состояние Маккензи Безос оценивается в 62,3 миллиарда долларов, сообщает журнал Forbes.
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с чего всё началось
Бывшая супруга главы Amazon Маккензи Безос возглавила рейтинг самых богатых женщин Соединенных Штатов по версии журнала Forbes
, обогнав дочь основателя корпорации Walmart Элис Уолтон.
Газета.Ru22:02

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Forbes обновил рейтинг самых богатых женщин США

Газета.Ru22:02

Бывшая жена основателя Amazon стала самой богатой женщиной США

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Бывшая жена Безоса стала самой богатой женщиной в США

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Бывшая жена главы Amazon Джеффа Безоса стала самой богатой женщиной в США

Эхо Москвы21:09

Бывшая жена богатейшего человека мира стала богатейшей женщиной в США

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Бывшая супруга главы Amazon стала самой богатой женщиной США

Известия21:17

Бывшая жена основателя Amazon стала самой богатой женщиной в США

Forbes09:38
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Общество

В Петербурге похоронили разбившуюся на Бали 18-летнюю россиянку

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На утро воскресенья, 12 июля, в Иркутской области зарегистрировано 10 297 подтвержденных случаев коронавируса.
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Мендель прокомментировала новости о беременности от Зеленского

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Дубль Роналду с пенальти спас «Ювентус» от проигрыша «Аталанте»

Криштиану Роналду забил два гола с пенальти "Аталанте" и спас "Ювентус" от домашнего поражения в матче чемпионата Италии.
Российская газета 17:50
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News.ru 13:57
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Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

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Общество

Участников испытаний вакцины от COVID-19 выпишут на следующей неделе

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Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
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СМИ сообщили об уходе из ФК «Ростов» Карпина, Арутюнянца и Рыскина

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Собчак назвала способы улететь из России вопреки закрытым границам

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Картину Рене Магритта «Триумфальная арка» продали более чем за $22 млн

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После пандемии COVID-19 доля россиян, чей доход не превышает 15 тысяч рублей в месяц, возросла с 38,1% в феврале до 44,6% в июне.
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Режиссер нового «Бэтмена» снимет сериал о полиции Готэм-Сити

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Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса

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В сеть утёк дебютный трейлер Far Cry 6

За сутки до презентации Ubisoft Forward в сети появился дебютный трейлер Far Cry 6 на французском языке.
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Минюст РФ отверг обвинения в причастности России к делу MH17

Россия отвергает все обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing-777 в небе над Донбассом и будет последовательно отстаивать свои интересы в международных судах.
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Американский предприниматель, основатель и глава интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком мира по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $150,7 млрд. По данным на май 2020 года его состояние составляло $143,2 млрд.
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Переведено с английского языка. Американский писатель, активист и филантроп.
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