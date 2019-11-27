Экс-супруга российского хоккеиста Никиты Зайцева Маргарита заявила в полицию, что его родственники напали на няню их детей и насильно увезли малышей.

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Бывшая жена защитника сборной России по хоккею и клуба «Оттава Сенаторс» Никиты Зайцева Маргарита заявила в полицию о похищении детей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. Женщина рассказала, что неизвестные совершили нападение на няню в Москве, забрали детей и уехали в неизвестном направлении.

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