Общество

КоммерсантъКоммерсантъБывшая жена миллиардера Ахмедова потребовала заморозить его активы

Татьяна Ахмедова через суд потребовала заморозить часть активов своего мужа миллиардера Фархада Ахмедова в Великобритании. В 2016 году суд обязал предпринимателя выплатить бывшей жене 41,5% состояния — около £450 млн. Как пишет Daily Mail, он заплатил £5 млн из этой суммы.
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