В рамках дела о хищении у РФБ 44 миллионов рублей Чертановский суд Москвы в октябре 2017 года приговорил Аникееву к 4,5 года колонии общего режима. Женщина не пришла на оглашение приговора, скрылась от следствия, ее объявили в розыск.

с чего всё началось

Чертановский суд Москвы приговорил экс-форварда сборной России по баскетболу Дмитрия Домани к шести годам колонии общего режима, сообщает «Р-Спорт». Бывшего исполнительного директора Российской федерации баскетбола (РФБ) признали виновным в хищении 44 млн руб. у РФБ.

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