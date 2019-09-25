Футбол
Российская газетаБывшего футболиста сборной Литвы нашли мертвым
Бывший нападающий сборной Литвы по футболу и один из самых результативных игроков литовского чемпионата Артурас Римкявичюс найден мертвым. Литовские СМИ сообщили о смерти бывшего нападающего национальной сборной Артураса Римкявичюса.
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Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир
Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского
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ТАСС 11:21
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Комитет Госдумы одобрил поправки об индивидуализации ОСАГО
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об индивидуализации тарифов в ОСАГО, который был внесен правительством РФ.
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Toyota представила обновленный Land Cruiser 200
Японский автоконцерн Toyota представил в России обновленный внедорожник Land Cruiser 200 TRD.
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Вышел сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare
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Футбол
Московское «Динамо» вылетело из Кубка России по футболу
Столичный клуб, неудачно выступающий и в национальном чемпионате, уступил команде из Владивостока Владивостокский "Луч" обыграл "Динамо" (Москва) в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России, передает "Интерфакс".
Аргументы и Факты 08:57
Политика
Путин обсудит с членами правительства рост доходов населения
Президент России Владимир Путин в среду, 25 сентября, обсудит с членами правительства дополнительные меры по ускорению экономического роста и повышению доходов населения.
Известия вчера в 08:27
Политика
Германия получила послание Путина по РСМД
В Германии получили послание российского лидера Владимира Путина с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
RT на русском 09:18
Политика
Путин и Мадуро начали встречу в Кремле
Встреча президента России Владимира Путина и лидера Венесуэлы Николаса Мадуро началась в Кремле.
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Дочь Заворотнюк сделала первое заявление после слухов о болезни матери
В начале сентября появились неутешительные известия о том, что Анастасия Заворотнюк оказалась в больнице после поездки в Европу.
Телепрограмма вчера в 10:01
Армия и оружие
Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых вблизи авиабазы Хмеймим
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии.
Вести ФМ вчера в 00:16
Политика
Лавров обсудил с Зеленским урегулирование в Донбассе
Глава МИД России Сергей Лавров провел краткую беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
РЕН ТВ 09:50
Футбол
РПЛ показала, на каких звезд кино похожи футболисты из чемпионата России: Дзюба, Фернандес и другие
Пресс-служба российской Премьер-лиги воспользовалась популярным приложением Gradient, чтобы выяснить, на каких звезд кино похожи футболисты из чемпионата России.
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Джессика Симпсон похудела на 100 килограммов
После потери лишних килограммов Джессика помолодела лет на 15.
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Алания — ЦСКА 1:2 (Перерыв)
Игрок ЦСКА Алан Дзагоев отправился с клубом на поединок 1\16 финала Кубка России с «Аланией».
Vprognoze.ru вчера в 14:39
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Россия прокомментировала стенограмму разговора Трампа с Зеленским
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Lenta.ru 11:14
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Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии против Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на трибуне Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, обвинил Россию в агрессии, передает корреспондент РБК.
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В Совфеде осудили позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2»
Ранее Трамп и Дуда обсудили, как воспрепятствовать реализации проекта «Северный поток — 2».
RT на русском 23 сентября в 17:40
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Новый еврокубковый турнир УЕФА получил название «Лига конференций»
2 декабря 2018 года было объявлено о создании нового турнира, он получил рабочее название UEL2 (UEFA Europa League 2). Турнир будет проводиться по той же схеме, что Лига чемпионов и Лига Европы.
ТАСС вчера в 14:28
Космос
С Байконура запущена последняя ракета «Союз-ФГ»
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IPhone 12 будет похож на iPhone 4
В результате новая модель будет напоминать угловатый iPhone 4, который многими до сих пор признается самым красивым айфоном.
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Израиль назвал виновника нападения на саудовскую нефть
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху указал на виновника атаки на объекты компании Saudi Aramco с помощью беспилотников.
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