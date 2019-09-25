Футбол

Российская газетаРоссийская газетаБывшего футболиста сборной Литвы нашли мертвым

Бывший нападающий сборной Литвы по футболу и один из самых результативных игроков литовского чемпионата Артурас Римкявичюс найден мертвым. Литовские СМИ сообщили о смерти бывшего нападающего национальной сборной Артураса Римкявичюса.
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