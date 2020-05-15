Политика
РБКБывшего гендиректора «Сухого» назначили руководителем РКК «Энергия»
Совет директоров РКК «Энергия» утвердил исполняющим обязанности генерального директора компании советника главы «Роскосмоса» и бывшего гендиректора «Сухого» Игоря Озара. Об этом сообщили РБК в пресс-службе «Роскосмоса».
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Стала известна подоплека увольнения главы РКК «Энергия»: амбициозное письмо
Московский Комсомолец11:41
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Армия и оружие
Посол США в Варшаве допустила размещение в Польше американского ядерного оружия
Посол США в Варшаве Джоржетт Мосбахер допустила, что американцы могут передислоцировать свое ядерное оружие из Германии в Польшу.
Коммерсантъ 16:08
Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V
Inc-news.ru вчера в 13:01
Политика
МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции
Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости 15:29
Общество
Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови
Среди инфицированных коронавирусом пациентов чаще всего встречаются люди со второй группой крови.
Известия 09:09
Армия и оружие
NI: Иран преуспел в модернизации старых советских танков
Модернизированные Ираном советские танки стали популярны на Ближнем Востоке и в странах Африки.
Российская газета 06:20
Политика
Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»
Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США.
RT на русском 15:26
Наука
Что поможет справиться со стрессом
Учёные сообщили, что эффективнее всего поможет справиться со стрессом.
Питерские заметки 13 мая в 11:47
Шоу-бизнес
Эрика Герцег сообщила об уходе из группы «ВИА Гра»
Российская исполнительница Эрика Герцег заявила о том, что решила покинуть известный музыкальный коллектив «ВИА Гра».
Discover24 04:35
Политика
На Украине начинают массовое тестирование на коронавирус
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о массовом тестировании населения на коронавирус.
Коммерсантъ 17:54
Футбол
«Ювентус» и «Челси» могут обменять Пьянича на Жоржинью
Спорт-Экспресс вчера в 09:25
Игры
Появились скриншоты ремастера первой Mafia
The GEEK 13 мая в 12:09
Общество
Петиция «Пять шагов для России» Навального набрала 100 тысяч подписей
Петиция политика и главы ФБК Алексея Навального «Пять шагов для России» набрала необходимые для рассмотрения на федеральном уровне 100 тысяч подписей на государственном портале «Российская общественная инициатива».
News.ru 03:34
Политика
Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета 13 мая в 08:40
Общество
В Москве за сутки умерли 74 человека с коронавирусом
За последние сутки от последствий коронавируса в Москве умерли 74 человек. Об этом говорится в сообщении столичного оперативного штаба.
РБК 16:29
Гаджеты
«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду
Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews 04:41
Политика
Отмену т.н. периода «нерабочих дней» в России могли лоббировать правительство и крупный бизнес
Об отмене периода нерабочих дней глава государства объявил в понедельник.
Эхо Москвы 18:06
Религия
В Черногории освободили епископа Иоанникия и других священников СПЦ
Как сообщало ИА REGNUM, полиция Черногории в ночь на 13 мая задержала епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и других священников Сербской православной церкви на 72 часа за проведение собрания верующих во вторник на празднике Святого Василия Острожского.
REGNUM 18:39
Гаджеты
Samsung представила уникальный квантовый смартфон Galaxy A Quantum
В бизнес-партнерстве с корейским мобильным оператором SK Telecom компания Samsung Electronics представила первый в мире квантовый смартфон Galaxy A Quantum.
Anonsens вчера в 14:15
Общество
Эксперты Роскачества нашли сальмонеллу и кишечную палочку в пельменях
Сотрудники Роскачества проверили проверку и обнаружили в семи марках пельменей кишечную палочку, а в одной еще и сальмонеллу, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 04:40
Политика
США анонсировали новые ограничения в отношении Huawei
США продолжат вводить ограничения на экспорт американских технологий для китайской компании Huawei, заявил 15 мая госсекретарь Майк Помпео.
Известия 17:43
Авто
Chevrolet Niva официально переименован в Lada Niva
В открытой базе Росстандарта опубликовали одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую Lada Niva.
Новые автомобили вчера в 11:01
Технологии
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками
Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя.
Astera 12:02
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Здоровье
13 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт 13 мая в 03:11
Гаджеты
NVIDIA представила процессор Ampere
Длительное время на просторах интернета ходили лишь слухи про графический процессор от компании NVIDIA, а теперь компания официально представила данный процессор.
Megaobzor.com вчера в 13:27
Авто
Renault снимет с продажи минивэн Renault Espace
Газета DAILY 14:52
Шоу-бизнес
Иван Ургант трогательно поздравил свою дочь Нину с 12-летием
Сегодня старшей дочери Ивана Урганта Нине исполнилось 12 лет.
Вокруг ТВ 07:28
Авто
В России начались продажи новой «ГАЗели»
Компания «ГАЗ» объявила о старте продаж моделей из своей новой линейки «ГАЗели NN».
Car.ru 13 мая в 05:51
Политика
NASA разработало принципы соглашения об освоении Луны
Основные принципы международного соглашения об освоении Луны, которое хотят заключить США, представило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), 15 мая сообщил директор NASA Джеймс Брайденстайн в Twitter.
ИА Красная Весна 12:26