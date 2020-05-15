Политика

РБКРБКБывшего гендиректора «Сухого» назначили руководителем РКК «Энергия»

Совет директоров РКК «Энергия» утвердил исполняющим обязанности генерального директора компании советника главы «Роскосмоса» и бывшего гендиректора «Сухого» Игоря Озара. Об этом сообщили РБК в пресс-службе «Роскосмоса».
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Стала известна подоплека увольнения главы РКК «Энергия»: амбициозное письмо

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Бывшего гендиректора «Сухого» назначили руководителем РКК «Энергия»

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Озар назначен и.о. гендиректора РКК «Энергия»

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И. о. гендиректора РКК «Энергия» назначен Игорь Озар

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В Роскосмосе подтвердили переход Севастьянова на пост советника гендиректора РКК «Энергия»

ТАСС09:30
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Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови

Среди инфицированных коронавирусом пациентов чаще всего встречаются люди со второй группой крови.
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Армия и оружие

NI: Иран преуспел в модернизации старых советских танков

Модернизированные Ираном советские танки стали популярны на Ближнем Востоке и в странах Африки.
Российская газета 06:20
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Политика

Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»

Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США.
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Что поможет справиться со стрессом

Учёные сообщили, что эффективнее всего поможет справиться со стрессом.
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Шоу-бизнес

Эрика Герцег сообщила об уходе из группы «ВИА Гра»

Российская исполнительница Эрика Герцег заявила о том, что решила покинуть известный музыкальный коллектив «ВИА Гра».
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Политика

На Украине начинают массовое тестирование на коронавирус

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о массовом тестировании населения на коронавирус.
Коммерсантъ 17:54
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Футбол

«Ювентус» и «Челси» могут обменять Пьянича на Жоржинью

Спорт-Экспресс вчера в 09:25
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Появились скриншоты ремастера первой Mafia

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Общество

Петиция «Пять шагов для России» Навального набрала 100 тысяч подписей

Петиция политика и главы ФБК Алексея Навального «Пять шагов для России» набрала необходимые для рассмотрения на федеральном уровне 100 тысяч подписей на государственном портале «Российская общественная инициатива».
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Политика

Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ

Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
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Общество

В Москве за сутки умерли 74 человека с коронавирусом

За последние сутки от последствий коронавируса в Москве умерли 74 человек. Об этом говорится в сообщении столичного оперативного штаба.
РБК 16:29
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«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду

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Политика

Отмену т.н. периода «нерабочих дней» в России могли лоббировать правительство и крупный бизнес

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Религия

В Черногории освободили епископа Иоанникия и других священников СПЦ

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В бизнес-партнерстве с корейским мобильным оператором SK Telecom компания Samsung Electronics представила первый в мире квантовый смартфон Galaxy A Quantum.
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Политика

США анонсировали новые ограничения в отношении Huawei

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В открытой базе Росстандарта опубликовали одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую Lada Niva.
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Технологии

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В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
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13 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт 13 мая в 03:11
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NVIDIA представила процессор Ampere

Длительное время на просторах интернета ходили лишь слухи про графический процессор от компании NVIDIA, а теперь компания официально представила данный процессор.
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Авто

Renault снимет с продажи минивэн Renault Espace

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Иван Ургант трогательно поздравил свою дочь Нину с 12-летием

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В России начались продажи новой «ГАЗели»

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NASA разработало принципы соглашения об освоении Луны

Основные принципы международного соглашения об освоении Луны, которое хотят заключить США, представило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), 15 мая сообщил директор NASA Джеймс Брайденстайн в Twitter.
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Николай Николаевич Севастьянов
Российский инженер
Российский конструктор космической техники, генеральный конструктор системы спутниковой связи «Ямал», основатель и генеральный директор АО «Газпром космические системы», президент, генеральный конструктор РКК «Энергия» им. С. П. Королёва, заместитель Председателя Правительства Амурской области по созданию космодрома «Восточный», генеральный конструктор АО «Газпром космические системы», заведующий кафедрой «Промышленные космические системы» Томского государственного университета, и.о. первого заместителя генерального директора Госкорпорации «Роскосмос», и.о. генерального директора ФГУП ЦНИИмаш, генеральный директор РКК «Энергия». Заслуженный конструктор РФ, доверенное лицо Президента РФ В.В. Путина с 2012 года.
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Игорь Яковлевич Озар
Российский предприниматель
Генеральный директор Компании «Сухой». Вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации по военной авиации.
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