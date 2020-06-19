Это печальное известие. Выражаю соболезнование его родным и близким. Михаил Игнатьев был не в том возрасте, когда смерть воспринимается, как что-то само собой разумеющееся. Я искренне сочувствую произошедшему.

Бывшего главу Чувашии Михаила Игнатьева похоронят 21 июня в Чебоксарах. Об этом говорится в сообщении правительства региона. Причиной смерти Игнатьева стала сердечно-сосудистая недостаточность на фоне двусторонней пневмонии из-за коронавируса.

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