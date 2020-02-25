Центральный районный суд Калининграда освободил условно-досрочно бывшего главу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Реймера, осужденного на восемь лет колонии за хищение 2,2 млрд руб. при закупке электронных браслетов для ведомства.

с чего всё началось

Ранее, в мае 2019 года, в суд уже подавалось прошение об условно-досрочном освобождении экс-главы ФСИН, однако тогда в удовлетворении было отказано. Реймера арестовали в марте 2015 года по делу о мошенничестве при закупке электронных браслетов.

Политика Киев раскрыл подробности идеи совместного патрулирования Донбасса 18 февраля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отверг идею патрулирования российско-украинской границы в Донбассе совместно с представителями неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей.

Происшествия В Амурской области с рельсов сошли 18 вагонов с углем "25 февраля 2020 года в 07:45 по московскому времени на перегоне Тоннельный - Кундур-Хабаровский двухпутного электрифицированного участка Архара - Известковая Хабаровского территориального управления Дальневосточной железной дороги произошел сход 18 вагонов с углем грузового поезда", - говорится в сообщении.

Политика Трамп надеется заключить торговое соглашение с Индией США и Индия продвинулись в вопросе заключения торговой сделки, заявил президент США Дональд Трамп, выразив надежду на то, что страны достигнут соглашения.

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $57 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.

Транспорт Власти назвали стоимость строительства трассы из Краснодара в Крым Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» объявило конкурс на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию первого этапа скоростной автотрассы от Краснодара до Керчи.

Наука Искусственный интеллект создал новый мощный антибиотик Программу разработали специалисты из MIT. Искуственный интеллект открыл новый антибиотик, способный лечить более 30 заболеваний.

Происшествия СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.

Здоровье Родовые сертификаты в России сделают электронными Как сообщили «Известия», в нынешнем году Минтруд, Минздрав и Фонд соцстрахования запустят родовые сертификаты в электронном виде.