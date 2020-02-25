Общество
РБКБывшего главу ФСИН Реймера освободили по УДО
Ранее, в мае 2019 года, в суд уже подавалось прошение об условно-досрочном освобождении экс-главы ФСИН, однако тогда в удовлетворении было отказано. Реймера арестовали в марте 2015 года по делу о мошенничестве при закупке электронных браслетов.
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с чего всё началось
Центральный районный суд Калининграда освободил условно-досрочно бывшего главу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Реймера, осужденного на восемь лет колонии за хищение 2,2 млрд руб. при закупке электронных браслетов для ведомства.Агентство Москва01:27
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